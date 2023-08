Wolfenbütteler Projekt „Lernpatenschaft“ bringt Schülerin ans Ziel

Das Programm „Lernpatenschaft“ des Bürgertreffs Salawo in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 51 geht bereits in sein drittes Jahr. Das Lernförderprojekt wurde aufgrund vieler Probleme von Schülerinnen und Schülern im Homeschooling während des Lockdowns im Jahr 2021 spontan ohne Budget von der Einrichtung des Awo-Kreisverbandes Salzgitter-Wolfenbüttel organisiert. In einer Pressemitteilung berichtet die Awo von dem Programm, bei dem Ehrenamtliche jeweils ein bis zwei Kinder oder Jugendliche in sogenannten Lerntandems bei den Hausaufgaben und beim Lernen unterstützen.

Dem Bericht zufolge kam Nalin Hussein vor zwei Jahren mit einem Hilferuf auf das Salawo zu. Sie hatte den Sprung von der Hauptschule zum Gymnasium geschafft. Allerdings erwies sich der Unterrichtsstoff auf dem Gymnasium in Braunschweig als sehr herausfordernd. Da ihre Versetzung gefährdet war, wandte sie sich an das Salawo.

Große Probleme in Geschichte und Chemie

Besonders in den Fächern Geschichte und Chemie hatte sie laut Awo-Mitteilung große Probleme. Da traf es sich gut, dass sich etwa zeitgleich Peter Heldt, Lehrer für Geschichte und Deutsch im Ruhestand, als Lernpate im Salawo gemeldet hatte. Schnell wurde ein Kennenlerntermin miteinander vereinbart. Regelmäßig trafen sich Nalin Hussein und Peter Heldt, um zu lernen. Darüber hinaus unterstützte er auch bei anderen Problemen in der Schule und schenkte Hussein Zeit zum Zuhören. Er nahm ihre Sorgen ernst und nahm sich Zeit für sie, schreibt die Awo.

Auch als Nalin Hussein 2022 zum Theodor-Heuss-Gymnasium in Wolfenbüttel wechselte, blieben sie in Verbindung. Als sie 2023 durch das Erdbeben in Syrien eine Angehörige verlor, stand Heldt eng mit ihr in Kontakt, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Während des Abiturs schenkte er ihr Zeit, um sie fachlich zu beraten oder auch einfach, um ihr bei Sorgen und Problemen zuzuhören.

Von der Hauptschule bis zum Medizin-Studium?

Für Hussein sei es das erste Mal gewesen, dass sie in ihrer Schullaufbahn so eine rückendeckende Unterstützung erhielt, berichtet die Awo. Sie musste nach ihrer Flucht 2015 erst die deutsche Sprache lernen und kam zunächst in die Erich-Kästner-Hauptschule. Sie war dort Klassenbeste und ging nach dem erweiterten Realschulabschluss weiter auf das Gymnasium. Im Juni 2023 bestand sie schließlich das Abitur. Für die Unterstützung von Peter Heldt während der vergangenen zwei Jahre ist sie heute sehr dankbar und möchte auch in Zukunft einen freundschaftlichen Kontakt zu ihm halten.

Dank ihres Abiturs kann Hussein nun ihren Zukunftswunsch erfüllen. Sie möchte nach ihrer Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten Medizin studieren.

Wer Zeit und Lust hat, sich bei dem Projekt als Lernpatin oder Lernpate zu engagieren, kann sich für weitere Informationen unter salawo@awo-sz-wf.de oder telefonisch unter der Nummer (05331) 9846333 melden. Ansprechpartnerin und Projektbetreuerin für die Lernpatinnen und -paten im Salawo-Bürgertreff ist Heike Hohrenk.

