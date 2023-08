In Cremlingen sind auf einem Acker mehrere Heuballen in Flammen aufgegangen.

Feuerwehr Wolfenbüttel Heuballen brennen in Cremlingen: Verdächtige am Feld entdeckt

Auf einem Feld an der Ostdeutschen Straße bei Cremlingen sind am Dienstagabend mehrere Heuballen in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, rückten 80 Kräfte der Feuerwehr aus mehreren Gemeinden an, nachdem Zeugen das Feuer gegen 21.30 Uhr entdeckt hatten.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kann ein vorsätzliches Entzünden der Heuballen nicht ausgeschlossen werden. Zeugen haben nach Brandentdeckung Personen an einem dortigen Feldweg weglaufen sehen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter Telefonnummer (05331) 9330.

red

