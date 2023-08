Blick vom Stadtmarkt auf das Bankhaus Seeliger in Wolfenbüttels Innenstadt.

„Vitale Innenstädte 2022“ Quicklebendig oder am Ende? Wolfenbüttels Innenstadt im Fokus

Wie sieht die Zukunft der deutschen Innenstädte aus und was wünschen sich Innenstadtbesucher von ihren Stadtzentren? Diese Fragen liegen der bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte 2022“ zugrunde, die das IFH Köln im Herbst 2022 bereits zum fünften Mal durchgeführt hat. Wie die Wolfenbütteler Stadtverwaltung mitteilt, wird Dr. Markus Preißner vom IFH am Dienstag, 29. August, um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) das Wolfenbütteler Ergebnis im Ratssaal vorstellen.

Mit der Untersuchung nehme das IFH Köln die lokale Standortattraktivität und das lokale Kaufverhalten im Rahmen einer großangelegten Passantenbefragung in den Blick. Die Untersuchung umfasse unter anderem: Daten zur Besucherstruktur der Innenstadt, Wünsche und Anforderungen der Innenstadtbesucher, Einkaufsverhalten, Erreichbarkeit, Digitalisierung, Erlebnis, Rolle der Gastronomie und zukünftige Perspektiven.

Die Basis bilden fast 70.000 Interviews

Die Untersuchung findet alle zwei Jahre statt. 2022 sei die Studie der städtischen Mitteilung zufolge um die folgenden Schwerpunktthemen ergänzt: Nutzungsmix und Bewertung neuer lokaler Angebote und Entwicklung der Attraktivität der Innenstadt in den vergangenen Jahren. Das Ziel der Untersuchung sei es, den Partnern in Handel und Verwaltung dringend benötigte Informationen über die Positionierung aus Sicht der Besucherinnen und Besucher liefern zu können. Die Untersuchung zeige Ergebnisse zur Attraktivität der Innenstadt und den Ansprüchen der Innenstadtbesuchenden an das Stadtzentrum der Zukunft auf.

In insgesamt 111 deutschen Städten aller Größen und Regionen wurden Innenstadtbesuchende zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der Attraktivität der Innenstadt befragt. Die Datenerhebung erfolgte zwischen September und Mitte November 2022 anhand eines einheitlichen Fragebogens. So sind am Ende mehr als 68.600 Interviews zusammengekommen.

Impulsvortrag und Dialog im Ratssaal

Die Stadt Wolfenbüttel berichtet, dass sie bereits zum dritten Mal in Folge an dieser Untersuchung teilgenommen habe. Unterstützt wurde die Untersuchung unter anderem von der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd) und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund.

Die Teilnahme an der Veranstaltung im Ratssaal ist kostenlos. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Ivica Lukanic und dem Impulsvortrag von Dr. Preißner seien alle herzlich zur Ergebnisdiskussion und zum Dialog eingeladen, schreibt die Stadtverwaltung.

red

