Wolfenbüttel: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch

Wolfenbüttel Am Dienstagmorgen ist es zu einem Einbruch „Am Buschkopf“ in Wolfenbüttel gekommen. Kurze Zeit später verhaftet die Polizei einen Tatverdächtigen.

Die Polizei Wolfenbüttel ist am Dienstagmorgen gegen 4.10 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in die Straße „Am Buschkopf“ in Wolfenbüttel, in ein dortiges Gewerbeunternehmen, gerufen worden. Das berichtet die Polizei Wolfenbüttel.

Erste Polizeikräfte stellten vor Ort eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Der Täter hatte in dem Objekt zahlreiche Behältnisse und Räume durchsucht.

Die Polizei findet einen möglichen Tatverdächtigen

Nach der Tat flüchtete der Verursacher unerkannt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte im Nahbereich des Tatortes ein 20-jähriger Mann festgestellt werden. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei der angetroffenen Person um den Tatverdächtigen handelt.

Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Aktuell prüft die Polizei, ob Gegenstände entwendet wurden und ob Haftgründe gemäß § 112 StPO vorliegen. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht genannt werden.

RED

