Auf dem Bürgersteig an der Breiten Herzogstraße kam es im Dezember zu einem Angriff auf mit einem Messer, bei dem ein 22-Jähriger schwer verletzt wurde. Das Braunschweiger Landgericht hat nun die Unterbringung des Angreifers in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Zur Tatzeit war er schuldunfähig, so die Einschätzung. (Archivfoto)