Kinder in Bewegung Kita-Piraten entern wieder Wolfenbüttels Kindertagesstätten

Die Kindertagesstätten in Wolfenbüttel stehen seit drei Jahren im Zeichen der Bewegung – und das auch dank des engagierten Bewegungsprojekts der Kita-Piraten, erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Mit viel Spaß und Abenteuerlust hätten die Kinder dabei die Möglichkeit, sich spielerisch auszutoben und ihre motorischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Das Projekt der Kita-Piraten habe sich als echter Hit erwiesen und werde nun bereits im dritten Jahr in Folge mit den teilnehmenden Einrichtungen erfolgreich durchgeführt, erklärt die Stadt. Dank der Initiative des Wolfenbüttelers Christoph Taute und Geschäftspartner Torsten Sümnich seien die Kindertagesstätten zu regelrechten Bewegungsoasen geworden. Dabei werde nicht nur auf Sport gesetzt, sondern vor allem auf eine vielfältige und abwechslungsreiche Gestaltung des Bewegungsangebots.

Im Vordergrund steht nicht der Leistungsgedanke

In den Räumlichkeiten der Kitas werden der Mitteilung zufolge einfache Übungen mit wechselnden Materialien, die sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden können, durchgeführt. Den kleinen Piraten würden zahlreiche Möglichkeiten gegeben, ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern und ihre Geschicklichkeit zu schulen. Dabei stehe nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern der Spaß an der Bewegung und das gemeinsame Erleben.

„Unser Ziel ist es, den Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln und sie zu motivieren, sich aktiv zu betätigen“, erklärt Diplom- Sportwissenschaftler Torsten Sümnich, den viele gewiss auch noch als Fußballer von Eintracht Braunschweig kennen. „Durch das Bewegungsprojekt haben wir festgestellt, dass sich die Kinder nicht nur körperlich, sondern auch emotional und sozial weiterentwickeln. Sie lernen ihre eigenen Grenzen kennen und bauen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten auf“, so Diplom-Fußballmanager Christoph Taute.

Zusammenarbeit soll fortgesetzt werden

„Die Bewegungseinheiten der Kita-Piraten haben für uns einen großen Mehrwert. Unser pädagogisches Personal wird entlastet, bekommt neue Ideen und Impulse und hat während des Angebotes Zeit, die Kinder in ihrer Entwicklung zu beobachten und dies zu dokumentieren“, so Karin Krebs, Leiterin der Kita Groß Stöckheim.

Die Stadt betont in ihrer Mitteilung abschließend, dass die sehr gut funktionierende Kooperation zwischen ihr und den Kita-Piraten weiter verfestigt werden solle.

