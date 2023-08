Taschendieb stiehlt in Wolfenbütteler Discounter - Zeugin gesucht

Beim Samstagseinkauf ist ein 88-Jähriger einem Taschendieb in Wolfenbüttel zum Opfer gefallen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dem 88-Jährigen am Samstag gegen 12 Uhr das Portemonnaie in einem Discounter in der Neindorfer Straße gestohlen. „Nach ersten polizeilichen Ermittlungen hat vermutlich ein männlicher Täter die Unaufmerksamkeit des 88-Jährigen ausgenutzt und ihm das Portemonnaie aus der Tasche entwendet“, schreibt die Polizei.

Polizei sucht nach Frau

Bei Befragungen habe die Polizei erfahren, dass es vermutlich eine Zeugin der Tat gibt, die das Geschehen beobachtet haben könnte. Die Polizei Wolfenbüttel bittet die betreffende Zeugin und weitere derzeit nicht bekannte Zeugen um Kontaktaufnahme: 05331 9330.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de