Auffahrunfall in Wolfenbüttel: Mann übersieht rote Ampel

In Wolfenbüttel kam es am Wochenende zu zwei Verkehrsunfällen (Symbolbild).

Am Samstagmorgen ist es in Wolfenbüttel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Obwohl die Ampel im Kreuzungsbereich der Goslarschen Straße rot zeigte, fuhr ein 52-jähriger Wolfenbütteler um 9.50 Uhr in diesen hinein. Ein von rechts bei grüner Ampel kommender 36-jähriger Wolfenbütteler musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Infolgedessen fuhr allerdings ein 53-Jähriger aus Ohrum dem 36-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Schweigerstraße. Beim Ausparken stoß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen korrekt geparkten Pkw Citroen C1. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, am Citroen entstand Sachschaden, wie die Polizei Wolfenbüttel mitteilt.

Braunschweiger im Kreis Wolfenbüttel betrunken unterwegs

In der Nacht auf Sonntag haben Polizeibeamte gegen 3.50 Uhr einen 57-jährigen Braunschweiger in der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel kontrolliert. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

red

