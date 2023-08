Buddel-Pause: Am Freitag war der Start für den After-Work-Nachmittag bei Barrique in der Langen Herzogstraße, der nun alle 14 Tage angeboten wird. Zur Premiere genossen die Besucherinnen und Besucher das Angebot bei strahlendem Sonnenschein. Bis zu den Herbstferien 2023 finden immer freitags kleine Events an den „Enden“ der Innenstadtbaustelle statt.