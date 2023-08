Wolfenbüttels Schüler im Tomaten-Wettstreit

Wolfenbüttel. Pflege und Aufzucht der roten Früchte begleitete die Schüler durch die Ferien. Hier steht, was es mit der Aktion des Jugendparlaments auf sich hat.

Der Sommer ist Tomatenzeit – und viel erfüllender als der Verzehr gekaufter Früchte ist der Genuss von liebevoll gepflegten und selbst geernteten Tomaten. Passend dazu sorgt derzeit ein Wettbewerb, den das Jugendparlament gemeinsam mit der Klimaschutzmanagerin der Stadt Wolfenbüttel ins Leben gerufen hat, in den sozialen Medien für ungewöhnliche Beiträge. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Demnach erhielten die Schulklassen der Wolfenbütteler Schulen noch vor den Sommerferien Patentomaten, um in drei Kategorien gegeneinander anzutreten. Die Gewinner würden in den Herbstferien ermittelt, heißt es weiter.

Lerneffekt auf mehreren Ebenen

Die erste Aufgabe der zukünftigen 8. bis 10. Klassen sei es gewesen, die Tomate als Gemeinschaftsaufgabe anzusehen und untereinander zu klären, wie die Pflanze über die Ferien überleben kann. Jede Tomate habe einen eigenen Namen bekommen. So werden Kleopatra, Vendetta oder auch Batman, Stitch und Gandalf irgendwo derzeit von Wolfenbütteler Schülerinnen und Schülern betreut, schreibt die Stadt.

Für die Teilnahme am Wettbewerb posten kreative Nutzerinnen und Nutzer, wie Hermine_die_Tomate, nun Beiträge über Pflege, Aussehen oder lustige Settings. Das steigere der Mitteilung zufolge nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch den Zusammenhalt der Klassen sowie das soziale Miteinander.

Emsig wurden Tomatensamen in die Anzuchtschalen gepflanzt. Foto: Jugendparlament Wolfenbüttel

In Gesprächen über die Tomaten und deren Pflege würden die Schüler dabei mehr lernen als zunächst gedacht. Denn neben dem puren Gärtnern würden auch biologische und chemische Fakten aufgegriffen (welchen Dünger braucht die Tomate?), digitale Medienarbeit gefördert (wie erreiche ich Aufmerksamkeit auf Social Media?), der Wettbewerbsgeist geweckt (es locken drei attraktive Preise!) und nebenbei der Klimaschutz gestärkt.

Svea Neumann, die unter anderem die Social-Media-Aktivitäten der Stadt begleitet, zog vergangene Woche folgende Zwischenbilanz: „Derzeit gibt es schon mehr als 140 Beiträge von aktiven und weniger aktiven Tomaten-Pflanzen auf Instagram. Dabei wird fleißig geliked, einander gefolgt und es werden Follower gesammelt“, berichtete sie.

Zentrales Thema der Aktion sei die Selbstversorgung, die im Klimaschutz ein grundlegendes Element darstelle, schreibt die Stadt. Dabei gehe es etwa darum, dass beim Anbau vor Ort Emissionen vermieden werden. Denn jedes im heimischen Garten angebaute Kilo Tomaten spare im Sommer rund 600 Gramm CO₂, wenn es dafür nicht aus Spanien importiert wurde.

Zeichen für den Klimaschutz

Auch werde das Bewusstsein dafür geschärft, die regionale Wertschöpfung zu stärken und Versorgungssicherheit zu erzielen. Die Erkenntnis, dass die eher wärmeliebende Tomate auch bei uns recht einfach wächst, wenn auch nicht ganz so üppig wie in Spanien, ließe beispielsweise den Zusammenhang zu, dass Solaranlagen bei uns zwar etwas weniger effizient arbeiten als in Spanien, aber dennoch einen wichtigen Beitrag leisten können.

Zahlreiche Patentomaten standen für die Schüler bereit. Foto: Jugendparlament Wolfenbüttel

So helfe es dem Klimaschutz, ganz klein anzufangen und Tomaten im Klassenzimmer zu züchten. Denn: „Wenn wir heute die richtigen Samen säen, werden wir sie morgen ernten können. Manchmal sind es die kreativen Ansätze, die es braucht, um den Stein ins Rollen zu bringen“, findet Klimaschutzmanagerin Klara Krüger.

Neben dem kreativsten Post wird auch die größte (höchste) Pflanze sowie die merkwürdigste Frucht der Schüler prämiert. Welche Klasse am Ende das Rennen machen wird, werde sich zeigen, schreibt die Stadt. Eines stehe aber fest: ein Zeichen für den Klimaschutz habe jede teilnehmende Klasse gesetzt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de