Europaabgeordnete Düpont besucht Jägermeister in Wolfenbüttel

Die Abgeordnete des Europaparlaments Lena Düpont hat als eine Etappe ihrer Sommertour den Wolfenbütteler Kräuterlikörhersteller Jägermeister besucht. Bei einer Unternehmensführung hat Vorstand Denis Schrey über das Unternehmen mit seinen rund 1000 Mitarbeitenden weltweit informiert. Über den Besuch der CDU-Politikerin berichtet Jägermeister in einer Pressemitteilung.

Der noch heute nach Originalrezept aus dem Jahre 1935 in Wolfenbüttel hergestellte Jägermeister sei inzwischen in 153 Ländern weltweit verfügbar, schreibt das Unternehmen. Für Schrey, der die globalen Märkte des weltweit bekanntesten Kräuterlikörs verantwortet, seien daher die Zukunft der Globalisierung und damit einhergehend die Vermeidung von Handelskonflikten drängende Themen. Das Thema Nachhaltigkeit sei für Jägermeister ebenfalls von höchster Relevanz, wie Schrey der CDU-Abgeordneten darlegte: „Als Familienunternehmen haben wir seit jeher die nächsten Generationen im Blick. Wir nehmen unsere Verpflichtung gegenüber Mitarbeitenden, Gesellschaft und Umwelt daher sehr ernst. Die gesamte Industrie steht vor enormen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam lösen können. Wir bei Jägermeister sind bereit voranzugehen“.

Besuch in „Wolfenbrooklyn“

Besonders beeindruckt habe Düpont sich während ihres Besuchs von „Wolfenbrooklyn“, dem Coworking-Space des Kräuterlikörherstellers gezeigt. Auf einer Fläche von mehr als 530 Quadratmetern über den Dächern der Stadt habe die Belegschaft Themenwelten geschaffen, in denen die Mitarbeitenden allein oder in Gruppen arbeiten oder ihre Pause verbringen können, heißt es in der Mitteilung. „Es ist stark zu sehen, wie Jägermeister in Wolfenbüttel einen attraktiven Standort am Zahn der Zeit geschaffen hat. Besonders die Mitgestaltungsmöglichkeit der Belegschaft bei den Themenwelten zeigt, wie modernes Arbeiten funktionieren und motivieren kann“, so die CDU-Europaabgeordnete Lena Düpont.

Mix aus Präsenz und mobilem Arbeiten

„Es ist heute wichtiger denn je, als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Und dabei geht es nicht nur um die junge Generation. Auch langjährige Mitarbeitende haben während der Pandemie die Vorteile des flexiblen Arbeitens für sich entdeckt. Daher setzen wir auf einen ausgeglichenen Mix aus Präsenz und mobilem Arbeiten. Alle vier bis sechs Wochen finden unsere Meister-Weeks statt. Dabei handelt es sich um Themenwochen, zu denen wir auch externe Referenten oder Prominente einladen. Wir sind überzeugt, dass wir es unseren Mitarbeitenden so attraktiv wie möglich machen, bei Jägermeister zu arbeiten“, fasst Schrey das New-Work-Konzept bei Jägermeister zusammen.

