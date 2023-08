Wolfenbütteler AG Altstadt zu Gast im Schloss Hessen

Von einer Exkursion zum Schloss Hessen im einst südlichen Zipfel des welfischen Fürstentums berichtet die Aktionsgemeinschaft Altstadt Wolfenbüttel. Was der dortige Förderverein „Schloss Hessen“ aus der Ruine gemacht hätte, habe die

40 Teilnehmer aus Wolfenbüttel beeindruckt, schreibt die AG Altstadt in ihrem Exkursionsbericht.

Noch mehr habe die Besucher die perfekt gelungene virtuelle dreidimensionale Wiederauferstehung des herzoglichen Lust- und Küchengartens aus dem 17. Jahrhundert fasziniert. Der Braunschweiger Architekturhistoriker Elmar Arnold, der bereits das Schloss Salzdahlum hat virtuell wiederauferstehen lassen, ist auch Technischer Leiter des Projekts „Schloss Hessen“. Ein ganzes Team und das Fraunhofer-Institut unterstützten das Vorhaben, so die Mitteilung.

Schlossanlagen großteils wieder hergerichtet

„Virtuelle Rekonstruktion und 3D-Projektion des Renaissancegartens am Schloss Hessen um 1653“ – so heißt die beeindruckende 45-minütige Filmvorführung auf einer Rund-Leinwand im sanierten Schlossgebäude. Klaus Bogoslaw, als Vorsitzender des Fördervereins und unermüdlicher Ideengeber dieses Projekts, führte die Wolfenbütteler Gruppe durch die inzwischen zu großen Teilen wieder hergerichteten Schlossanlagen. Einige Wolfenbütteler, so schreibt die AG Altstadt, kennen noch die zerfallenen Türme und eingestürzten Dächer des welfischen Schlosses aus den Jahren nach der Grenzöffnung, wenn sie die Bundesstraße 79 in Richtung Halberstadt fuhren.

Auf einer Rund-Leinwand wird der fürstliche Garten als 3D-Animation zum Leben erweckt. Foto: Dieter Kertscher

Die Historie dieses Schlosses reicht weiter als die der in Wolfenbüttel residierenden Welfen zurück. Herzog Heinrich der Jüngere erwarb das Anwesen, sein Sohn Julius verbrachte dort mit seiner Gattin Hedwig seine Kronprinzen-Zeit. Später diente das fürstliche Anwesen mehreren herzoglichen Witwen als Residenz.

„Gartenbau-Geschichte pur“

Baumeister Paul Francke errichtete die prachtvolle vierflügelige Schlossanlage im Renaissancestil. Für die Gartenanlage, eine der ersten und gewächsreichsten dieser Art in Europa überhaupt, zeichnet der berühmte Gartenbau-Architekt Johann Royer verantwortlich. „Gartenbau-Geschichte pur, auf dieser welfischen Schlossanlage südlich von Wolfenbüttel“, heißt es abschließend im Bericht der AG Altstadt, die an den Förderverein in Hessen schließlich auch noch eine Einladung in die Lessingstadt ausgesprochen hatte.

