Wolfenbüttel In Sickte pumpen sie 200 Liter Kraftstoff aus einem Lkw ab. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise.

Polizei Wolfenbütteö Diebe stehlen E-Bike aus Parkhaus in Wolfenbüttel

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Diebe ein hochwertiges E-Bike aus dem Parkhaus an der Campestraße gestohlen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Wolfenbüttel befand sich das E-Bike auf einem Fahrradträger, der wiederum an einem PKW montiert war. Die Unbekannten konnten die Sicherung überwinden und das E-Bike vom Fahrradträger abmontieren. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

Unbekannte stehlen in Sickte 200 Liter Kraftstoff aus Lkw

Derzeit Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem in Sickte geparkten Lkw etwa 200 Liter Kraftstoff gestohlen. Der Lkw stand laut Polizei in der Straße Wilhelmshöhe. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Cremlingen unter (05306) 932230.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de