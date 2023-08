Wolfenbüttel: Schaden an Wasserleitung führt zu Vollsperrung

Der Harztorwall in Wolfenbüttel ist kurzfristig in Höhe der Hausnummer 1 gesperrt worden. Grund ist der Schaden einer Wasserleitung. „Die Sperrung betrifft den Bereich von der Ampel in Höhe der Bahnhofstraße bis zur Einmündung zum Katasteramt“, erklärt die Stadt Wolfenbüttel am Dienstagmittag.

Der Verkehr aus Richtung Schulwall kann über den Arm des Harztorwalls am Sozialamt und der Postbank fahren. Der Verkehr aus Richtung der Langen Straße muss einen Bogen über die Halchtersche Straße fahren, um zur Bahnhofstraße zu gelangen.

Da die notwendigen Arbeiten umfangreich seien, könne über die Dauer der Vollsperrung noch keine Aussage getroffen werden.

