Brand Nach Blitzeinschlag: Weizenfeld fängt in Adersheim Feuer

In Adersheim im Kreis Wolfenbüttel ist am Montagnachmittag ein ungeerntetes Weizenfeld in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr Wolfenbüttel sei ein Blitzeinschlag der Grund für das Feuer.

Gegen 16.49 Uhr wurde der Löschzug West und die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel zum Brand gerufen, der dann mittels Feuerpatschen und dem Einsatz mehrerer Strahlrohe gelöscht wurde.

Landwirt hilft bei Brandbekämpfung

Auch ein Landwirt unterstütze mit einem Traktor und grub eine Schneise um den brennenden Bereich. So konnte laut Jannik Jäger, Pressesprecher der Feuerwehr Wolfenbüttel, eine größere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Insgesamt brannte es auf einer Fläche von rund 2.500 Quadratmetern. Gegen 18.15 Uhr war der Einsatz für alle Feuerwehrkräfte beendet.

