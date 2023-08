Baustelle „ der Wolfenbütteler City: So versüßt die Stadt die Bauzeit

Schritt für Schritt geht es auf der Langen Herzogstraße voran. So teilt die Stadt Wolfenbüttel mit, dass sich die Baustelle in der Fußgängerzone Meter für Meter weiter aus Richtung Okerstraße zur Straße Am Alten Tore verlagere. Im Kreuzungsbereich Lange Herzogstraße/Okerstraße müssten aktuell noch Arbeiten eines Dienstleisters an einem Telekommunikationskabel abgeschlossen werden, dann könne auch der restliche Bauzaun in diesem Bereich abgebaut werden, teilt die Stadt in einer Mitteilung mit.

„In Zuge der Bauarbeiten wird das Schmutzwasser dann auch künftig über eine oberirdische Schlauchleitung bis zu einem Schmutzwasserschacht in Höhe der Straße Am Alten Tore gepumpt. Diese Leitung ist beidseitig durch einen schmalen Schutzzaun gesichert. Die Ableitung des Schmutzwassers ist somit auch während der weiteren Bauarbeiten sichergestellt, und die Leitung in Richtung Okerstraße kann auch entfernt werden“, heißt es weiter. In den nächsten Tagen fänden zudem noch Arbeiten an weiteren Hausanschlüssen entlang der Fußgängerzone statt. Kurzum, so die Stadt, die Arbeiten seien weiter im Zeitrahmen und würden voranschreiten. Bis Ende 2024 soll die komplette Lange Herzogstraße saniert sein. Derzeit wird der zweite Abschnitt saniert. Rund um die Krambuden ist die Fußgängerzone bereits modernisiert worden.

Welchen Familiennamen sollen die Maulwürfe tragen? Aus den Einsendungen musste die Jury ihre Favoriten wählen und sich dann auf einen Namen einigen. Foto: Stadt Wolfenbüttel / FMN

Weiter gekommen ist die Stadt auch bei der Suche nach einem Namen der Maulwürfe, die als Maskottchen dienen. Die Stadt gibt bekannt, dass es sich um „Familie Wolfenbuddler“ handele. Die fünfköpfige Jury hatte es sich mit der Namensfindung nicht einfach gemacht - und hatte es ob der vielen Einsendungen an Namensvorschlägen auch nicht leicht gehabt. Den Juli über hatten Stadt und Initiative Wirtschaft Wolfenbüttel, kurz WW, gemeinsam die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Ideen abzugeben.

Und habe es zahlreich gegeben, berichtet die Stadt nun. 327 Postkarten mit Namen seien abgegeben worden. 201 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter 148 aus Wolfenbüttel, machten mit. Eine Teilnehmerin war mit elf Namensvorschlägen besonders aktiv und kreativ. Verglichen werden mussten von der Jury am Ende 231 verschiedene Namensvorschläge. Mit 17-mal Buddel, elfmal Mauli, 15-mal Wolfenbuddler waren seitens der Bürgerinnen und Bürger schon einige „Schwergewichte gesetzt“. Und genau der Vorschlag Wolfenbuddler machte am Ende auch bei der Jury das Rennen. Auf dem zweiten Platz landete der Vorschlag Wulterus-Buddler und auf dem dritten Rang der Namensliste schaffte es für die Jury der Vorschlag Okerwühler.

„Wolfenbuddler war irgendwie von Anfang an mein Favorit.“ Jury-Mitglied Tobias Wagner.

„Wolfenbuddler war irgendwie von Anfang an mein Favorit“, teilt Jury-Mitglied Tobias Wagner mit - und weiter: „Der Bezug zur Stadt war mir wichtig.“ Er sei als Zeichner ja immerhin der „Vater“ der Maulwürfe und freue sich, dass die Kampagne und damit seine Zeichnungen so gut bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Händlerinnen und Händlern ankomme.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nun in den nächsten Tagen schriftlich einen Dankesbrief für ihre Beteiligung am Namenswettbewerb. Da der Name Wolfenbuddler von mehreren Personen eingeschickt wurde, wurde hier ein Teilnehmer für einen 150-Euro-Citygutschein als Dankeschön ausgelost. Alle anderen Einsender dieses Namens erhalten einen 10-Euro-Citygutschein. Für den zweiten Platz gibt es einen 100-Euro-Citygutschein, für den dritten Platz einen 50-Euro-Citygutschein.

Auf dem Banner rechts sind die Maulwürfe, die Maskottchen der Baustelle, zu sehen. Foto: Stadt Wolfenbüttel

Vom kommenden Freitag an lädt die Maulwurf-Familie im Namen der Stadt bis zu den Herbstferien freitags zur Buddel-Pause ein. Im wöchentlichen Wechsel fände diese vom 18. August an unter dem Motto „Wein und Musik“ ab 16.30 Uhr vor „Barrique“ beziehungsweise „Kinderquatsch“ ab 14 Uhr rund um das Baustellenbüro in der Fußgängerzone statt.

Worum geht es bei der Buddel-Pause? „In der Zeit zwischen den Sommer- und Herbstferien 2023 finden immer freitags kleine Events an den ‚Enden‘ der Innenstadtbaustelle statt“, erklärt die Stadt in ihrer Mitteilung. Die Baustelle sei für viele Innenstadtakteure eine Belastung - durch Dreck, Lärm, Einschränkungen. Die Ausrichtung von größeren Veranstaltungen wie von verkaufsoffenen Sonntagen mit Programm in der Fußgängerzone ist bis Ende 2024 leider auch nicht möglich. Stattdessen sollen aber kleine, gesellige Formate flankierend zur Baustelle für etwas Abwechslung, Spaß und gute Laune sorgen, heißt es.

Und so findet vom 18. August an immer freitags alle 14 Tage von 16.30 bis 20.30 Uhr ein After-Work-Nachmittag statt. Es soll Live-Musik und Gewinnaktionen geben. „Natürlich wird auch an die jüngeren Besucher der Innenstadt gedacht“, betont die Stadt. Denn die Baustelle als solche sei besonders für Familien und Kinder interessant. Vom 25. August an findet daher bis zu den Herbstferien immer freitags alle 14 Tage von 14 bis 18 Uhr ein Kinderquatsch-Nachmittag rund um das Baustellenbüro statt. Wechselnde Programmangebote, auf der Straße aufgemalte Kinderspiele, Musik und andere Überraschungen sind auch dort geplant, teilt die Stadt mit.

