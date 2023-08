Wolfenbüttel Die Polizei berichtet am Sonntag von mehreren Delikten, mit denen die Einsatzkräfte am Wochenende zu tun hatten.

Betrunkene Autofahrer, ein versuchter Einbruch und eine Sachbeschädigung beschäftigten die Polizei in Wolfenbüttel am Wochenende.

Polizei Wolfenbüttel Betrunkene Autofahrer und Einbruch in Wolfenbüttel

Wesentlich zu tief ins Glas geschaut hatte der Fahrer eines Opel Astra in Wolfenbüttel. Als Beamte des örtlichen Polizeikommissariats ihn am Samstagnachmittag auf der Anton-Ulrich-Straße kontrollierten, bemerkten sie, dass der 52-Jährige betrunken ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Der Alkoholsünder musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen lassen.

Auf seinen Führerschein wird der Wolfenbütteler wohl längere Zeit verzichten müssen, die Polizei kassierte ihn direkt ein und schreibt, dass er ihn wohl mehrere Monate nicht zurückbekommen wird.

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei dann noch einen 53-jährigen Polo-Fahrer. Der Mann ging der Polizei auf dem Neuen Weg ins Netz, er hatte laut Atemalkoholtest 0,74 Promille. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro.

Tiguan auf dem Röntgenweg zerkratzt

Eine böse Überraschung erlebte laut Polizei eine Tiguan-Fahrerin am Sonntagmorgen. Unbekannte hatten die rechte Fahrzeugseite zerkratzt - vom vorderen Kotflügel bis zur hinteren Tür. Schaden: rund 1000 Euro. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Das Fahrzeug war von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen am Fahrbahnrand des Röntgenwegs in Wolfenbüttel geparkt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Telefon (05331) 933-0.

Einbrecher nehmen Gaststätte auf Schlossplatz ins Visier

Es blieb nur beim Versuch: Unbekannte wollten am frühen Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, in der Wolfenbütteler Innenstadt auf dem Schlossplatz in eine Gaststätte einbrechen, wie die Polizei außerdem berichtet. Dabei hebelten die Täter ein Außenfenster auf.

Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Unbekannten jedoch von ihrem Vorhaben ab und stiegen nicht in die Räumlichkeiten ein. Der am Fenster angerichtete Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Telefon (05331) 933-0.

Mehr Blaulicht-News aus Niedersachsen und unserer Region

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de