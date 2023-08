Wolfenbüttel: Rentner beklaut und betrunkene Fahrerin erwischt

Ein Trickdieb hat in Sickte bei einem Rentner 5.400 Euro Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, behauptete der Unbekannte, gebrauchte Waren kaufen zu wollen. Der 91-Jährige ließ den Mann ins Haus, wobei dieser dann einen unbeobachteten Moment nutzte, um das Geld zu klauen. Täterbeschreibung laut Polizei: ca. 165cm groß, kurze dunkle Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild.

Am Neuen Weg in Wolfenbüttel kontrollierte die Polizei am Freitagabend dann in einer allgemeinen Verkehrskontrolle eine 44-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel, die offenbar auf der Heimfahrt vom DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 war.

Während der Kontrolle fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf. Den erklärte die Fahrerin damit, dass sie beim Fußballspiel Bier getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Die Polizei leitete die Entnahme einer Blutprobe ein, kassierte den Autoschlüssel ein und untersagte die Weiterfahrt. Nun läuft ein Strafverfahren gegen die Frau.

