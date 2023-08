Jugendensemble spielt in Wolfenbütteler Landesmusikakademie

Wolfenbüttel. Zwölf der größten musikalischen Talente Niedersachsens treten am Sonntag in der Lessingstadt auf – bei freiem Eintritt.

Das Landesjugendensemble Neue Musik konzertiert am Sonntag in Wolfenbüttel.

Am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr lädt das Landesjugendensemble Neue Musik (LNM) zu einem Matinee-Konzert in die Landesmusikakademie Niedersachsen in Wolfenbüttel ein. Natur.Klang.Raum ist das Thema, das die künstlerische Leiterin Carin Levine in diesem Jahr für das LNM ausgerufen hat. „Die Neue Musik ist der Natur sehr verbunden – viele Komponistinnen und Komponisten der vergangenen Jahrzehnte haben sich von ihr klanglich und formal inspirieren lassen“, heißt es in der Ankündigung.

Zwölf junge Talente aus ganz Niedersachsen im Alter von 15 bis 20 Jahren haben eine Woche lang in Wolfenbüttel traditionelle und experimentelle Musik von den 1950er Jahren bis zur Gegenwart einstudiert. Auf dem Programm stehen Werke von Constantin Basica, Carola Bauckholt, Christophe Bertrand, John Cage, George Crumb, Olivier Messiaen, Thorsten Otte und Terry Riley – Musik in unterschiedlichsten Stilen und verschiedenen Besetzungen vom Trio bis zum großen Ensemble. Das Publikum ist eingeladen zu einer „Entdeckungsreise in die Welt der Neuen Musik“, schreibt der Veranstalter. Der Orchestersaal der Landesmusikakademie werde rundum bespielt, so dass in allen Ecken des Saales Klänge zu erleben seien. Der Eintritt ist frei.

red

