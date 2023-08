Wolfenbüttel Am Freitagmorgen werden der Polizei in Schladen Graffitis mit nationalsozialistischem Inhalt gemeldet. Das ist der Ermittlungsstand der Polizei.

Was genau der Inhalt der Graffitis ist, gibt die Polizei bisher nicht bekannt (Symbolbild).

Polizei Wolfenbüttel Nationalsozialistische Graffitis an Schulgebäude in Schladen

Derzeit Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Außenwände eines Schulgebäudes in der Franz-Kaufmann-Straße in Schladen im Kreis Wolfenbüttel mit Graffiti beschmiert. Das berichtet die PolizeiWolfenbüttel.

Die Schmiererein wurden am Freitagmorgen festgestellt und der Polizei gemeldet. Am Tatort stellten die Beamten dann fest, dass die Graffitis nationalsozialistische Inhalte haben. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Staatsschutz ermittelt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter (05331)9330.

RED

