Wolfenbüttel Blaulicht in der Wolfenbütteler Schützenstraße: Die Ladung eines Entsorgungsfahrzeugs hat am Donnerstag gequalmt.

Die Wolfenbütteler Feuerwehr konnte den Brand in einem Müllwagen schnell eindämmen.

Blaulicht Feuerwehr-Einsatz in Wolfenbüttel: Rauch aus Müllwagen

Unmittelbar vor der Agentur für Arbeit in der Schützenstraße in Wolfenbüttel hat es am Donnerstag einen Feuerwehr-Einsatz gegeben. Die aufmerksame Besatzung eines Altpapier-Müllwagens bemerkte gegen 11.40 Uhr, dass Rauch aus ihrer Ladung stieg.

Die Alarmmeldung, dass ein mit Papier beladener Lkw brennt, ließ einen größeren Einsatz vermuten. Durch den schnellen und massiven Wassereinsatz der Wolfenbütteler Feuerwehr, deren Wache nicht weit von der Einsatzstelle entfernt ist, konnte der sich entwickelnde Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Lediglich die Besatzung eines Tanklöschfahrzeuges wurde eingesetzt. Weitere vorsorglich alarmierte Einsatzkräfte brauchten nicht mehr tätig werden.

