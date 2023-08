Stadt Wolfenbüttel begrüßt 21 FSJ’ler in Klinikum und Kitas

Am 1. August startete wieder das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in der Trägerschaft des Städtischen Klinikums für den Konzern der Stadt Wolfenbüttel. Begrüßt wurden 14 FSJ’ler im Klinikum und 7 FSJ’ler in den städtischen Kindertagesstätten. Darüber informiert die Stadt Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung.

Dienst auf allen Stationen des Klinikums

Gemeinsam starteten beide Gruppen in die erste Schulungswoche. Neben einer ausgedehnten Kennenlernphase in lockerer Atmosphäre stand zur Stärkung des „Wir-Gefühls“ auch ein Outdoor-Escape-Game quer durch die Wolfenbütteler Innenstadt auf dem Programm. Gemeinsam mussten die Teilnehmenden knifflige Rätsel lösen und spannende Aufgaben bewältigen. Im weiteren Verlauf der Schulungswoche wurden die Teilnehmenden anhand verschiedener Schwerpunktthemen auf Situationen in ihren zukünftigen Einsatzbereichen vorbereitet, berichtet die Stadt weiter. Abschließend nahmen die FSJ’ler an einer Spaß- und Erlebnisolympiade, initiiert vom Outdoor-Team Naventure aus Salzgitter, teil. Dabei mussten gemeinsam diverse Aufgaben gelöst werden – Ausdauer, Köpfchen und vor allem Teamarbeit seien hier gefragt gewesen. In den kommenden Wochen stünden nun bereits erste Projekte auf dem Programm.

Der Einsatz im Klinikum erfolge in der Pflege auf allen Stationen, schreibt die Stadt. In den Kindertagesstätten würden die Erzieher und Erzieherinnen bei der Bildung, Betreuung und Erziehung der Kleinsten unterstützt. Die Beweggründe der Jugendlichen, sich für ein FSJ zu entscheiden, lägen vor allem in der sinnvollen Zeitüberbrückung bis zum Beginn der Ausbildung oder des Studiums. Weitere Gründe seien laut der Mitteilung das Interesse an dem jeweiligen Beruf oder die Berufsorientierung. Viele der jungen Frauen und Männer wollten sich aber auch sozial engagieren.

Viele bleiben den Einrichtungen erhalten

Das FSJ biete 16- bis 27-Jährigen vielfältige Chancen und Vorteile im Hinblick auf den späteren Werdegang. Einige von ihnen blieben den Einrichtungen auch über das FSJ hinaus erhalten. So entschieden sich in den vergangenen Jahren zahlreiche FSJ’ler für eine Ausbildung im Klinikum, heißt es abschließend.

Alle Informationen zum FSJ 2024 erhalten Sie auf der Homepage des Klinikums.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de