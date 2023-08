Sommer 2024: „Schlossplatz-Open-Air“ in Wolfenbüttel?

Das Summertime-Festival im Seeliger-Park ist genauso wie der Kultursommer eine feste Größe im musikalischen Kalender Wolfenbüttels. Viermal lockte der Norddeutsche Rundfunk in den vergangenen Jahren mit seiner Konzertreihe „stars@ndr2“ zahlreiche Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher bei freiem Eintritt auf das Exer-Gelände. Der NDR hat die Reihe inzwischen eingestellt. Im nächsten Jahr könnte in der Lessingstadt aber etwas Neues auf die Beine gestellt werden.

Ein Veranstaltungsprogramm mit überregional sowie mindestens national bekannten Künstlerinnen und Künstlern möchte die Stadt Wolfenbüttel im späten Frühjahr oder im Sommer 2024 auf den Wolfenbütteler Schlossplatz holen. Dafür hat die Stadtverwaltung nun ein Interessenbekundungsverfahren gestartet. Bis zum 28. August können Konzertveranstalter und Agenturen ihr Interesse bekunden, „die Erfahrungen in der Durchführung von Musikveranstaltung der genannten Art vorweisen können“, wie es in der Ausschreibung heißt. Als Referenz müssten die Interessenten Konzerte oder Musikfestivals mit jeweils mehr als 4500 Besucherinnen und Besuchern vorweisen können.

In einer zweiten Stufe muss ein Veranstaltungskonzept vorgelegt werden

Es werde ein privater Vertragspartner gesucht, der an einem Wochenende verschiedene Veranstaltungsinhalte und Musikrichtungen für die gesamte Bevölkerung anbiete. Jede Veranstaltung solle mindestens eine Kapazität von 3000 Plätzen und maximal von 7000 Plätzen aufweisen. Nach Vorstellung der Stadt solle sich die Vermarktung des Veranstaltungsprogramms auch positiv auf das kulturelle Leben in Wolfenbüttel ausstrahlen. Die Stadt wolle sich in vielen Bereichen, die für die Durchführung der Veranstaltung nötig sind, beteiligen. So stelle sie beispielsweise den Schlossplatz zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.

In einer zweiten Stufe werde ein Vergabeverfahren auf nationaler Ebene durchgeführt. Dann müssten die Bewerber ein Veranstaltungskonzept mit Zielen, Zielgruppen, einer Skizze des Veranstaltungsablaufs und Ideen zu möglichen Künstlerinnen und Künstlern vorlegen. Dieses Konzept solle unter anderem auch die grobe Preisstruktur der Ticketpreise, Marketingmaßnahmen sowie Angaben zu Nachhaltigkeitsmaßnahmen enthalten.

Erteilung des Auftrags ist für November geplant

Die von allen Bewerberinnen und Bewerben eingereichten Veranstaltungskonzepte würden dann durch ein Auswahlgremium der Stadt Wolfenbüttel untereinander verglichen. Für die Erfüllung der Bewertungskriterien werden Punkte vergeben. Von der maximal zu erreichenden Punktzahl von 100 erhalten Veranstalter 30 Punkte, wenn ihr Konzept innovative Nachhaltigkeitsmaßnahmen enthält.

Das gesamte Interessenbekundungs- und Vergabeverfahren wird nun einige Monate in Anspruch nehmen. Die Angebote und Konzepte müssen bis zum 11. Oktober eingereicht werden. Die Stadtverwaltung plant, den Auftrag spätestens im November vergeben zu können.

