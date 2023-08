Unbekannte sägen an Jäger-Hochsitzen im Kreis Wolfenbüttel

Beschädigungen an seinem Hochsitz hat ein Jagdrevierpächter in der Gemeinde Cramme am Dienstag bemerkt, teilt die Polizei mit. Mithilfe zweier Pächter habe sie drei weitere beschädigte Hochsitze ermitteln können. Die vier Sitze sind wohl mit einer Säge angesägt worden, schreibt die Polizei und bittet um Hinweise: (05335) 929660.

Frau verletzt sich bei Unfall auf der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel

Zu einem Verkehrsunfall gekommen ist es am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel, teilt die Polizei mit. Demnach befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Nissan die Adersheimer Straße stadtauswärts. Aus der Straße Am Pfingstanger kommend sei ein 40-jähriger Toyotafahrer plötzlich auf die Adersheimer Straße gefahren und mit dem Nissan kollidiert. Bei dem Unfall wurde die 52-Jährige verletzt und per Rettungswagen ins Klinikum Wolfenbüttel gebracht, heißt es.

Diebe stehlen Wohnmobil und Jeep – 70.000 Euro Schaden

In Halchter und im Stadtgebiet ist es laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag zu zwei Fahrzeug-Diebstählen gekommen. Ein Wohnmobil der Firma Fiat/Bürstner sei im Stadtteil Halchter gestohlen worden, im Vogesweg hätten die Täter einen Jeep Grand Cherokee entwendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 70.000 Euro und bittet um Hinweise: (05331) 9330.

