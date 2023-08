Wolfenbüttel: Unbekannte brechen mehrere Münzautomaten auf

Wolfenbüttel Am Wochenende wurden gleich mehrere Münzautomaten in Wolfenbüttel geknackt. Und: Ein 200 Meter Stromkabel wurde geklaut. Das ist passiert.

Derzeit unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag mehrere Münzautomaten einer SB-Waschanlage in der Straße „Am alten Schlachthof“ in Wolfenbüttel aufgebrochen. Das berichtet die Polizei Wolfenbüttel. Die Unbekannten hätten Bargeld und Wertmarken aus den Automaten der Staubsauger und der Hochdruckreiniger entwendet. Am Tatort seien Spuren gesichert worden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl von 200 Meter Stromkabel

Darüber hinaus haben Unbekannte über das vergangene Wochenende rund 200 Meter Stromkabel von einem Schulgelände in der Ravensberger Straße in Wolfenbüttel entwendet, so die Polizei Wolfenbüttel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Schulgelände verschafft und von dort das rund 200 Meter lange Kabel entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Stromkabels werden die Täter das Diebesgut vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert haben, mutmaßt die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel in beiden Fällen unter (05331) 9330.

