Baum stürzt auf Straße in Wolfenbüttel: Pkw beschädigt

Die Robinie ist in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Wolfenbüttel umgestürzt.

Eine kurze aber heftige Sturmböe sorgte dafür, dass am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Höhe der Professor-Plücker-Straße in Wolfenbüttel eine etwa 15 Meter hohe Robinie auf den Fußweg und auf die Fahrbahn krachte. Glücklicherweise, so die Polizei, hätten sich zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger auf dem Gehweg befunden. Jedoch sei ein am Straßenrand abgestellter VW-Touran durch den umgestürzten Baum beschädigt worden.

Die Polizei sicherte den Gefahrenbereich. ab. Nachdem die Feuerwehr den Straßenbereich von den Ästen befreit hatte, konnte der Verkehr wieder rollen. Die endgültige Zerkleinerung und die Beseitigung des Baumes übernahm das Städtische Tiefbauamt Abteilung Baumpflege. Dem ersten Anschein nach war für die Fachleute des Tiefbauamtes keine Erkrankungsursache an Wurzel und Stamm des Baumes erkennbar.

