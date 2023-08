100 Millionen Euro: Wolfenbüttel kann Bundesförderung beantragen

Wolfenbüttel Die Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser unterstützt Kommunen beim Programm „Natürlicher Klimaschutz“. Was es damit auch sich hat.

Wälder, Moore, Felder, Flüsse: Um den natürlichen Klimaschutz zu fördern, rät die Wolfenbütteler Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser zur Beteiligung an einem Förderprogramm.

Intakte Ökosysteme wie Wälder, Auen, Moore oder Gewässer sind wunderschön, wir können dort entspannen und ihren Anblick genießen - und sie sind natürliche Klimaschützer. Sie binden Kohlendioxid (CO 2 ) aus der Atmosphäre und speichern es langfristig. Natürlicher Klimaschutz verbindet den Schutz von Klima und Natur und wirkt er der Erderhitzung und Artensterben gezielt entgegen. So heißt es in einer Pressemitteilung der Wolfenbütteler Bundestagsabgeordneten Dunja Kreiser (SPD)

Um den natürlichen Klimaschutz in kommunalen Gebieten im ländlichen Raum besonders zu fördern, wurde ein gesondertes Programm aufgelegt, das eine Förderung von 100 Millionen Euro für die nächsten Jahre vorsieht, teilt die Politikerin weiter mit.

Sie unterstütze gern Vorhaben aus unserer Region: „Mit dem Aktionsprogramm ,Natürlicher Klimaschutz‘ stehen endlich eine wirklich nennenswerte Höhe an Geld bereit, um unsere Wälder, Auen, Gewässer und Moore zu bewahren und auch zu renaturieren. Wir wollen unsere biologische Vielfalt erhalten und stärken und das Klimaschützen durch unsere wunderschönen Ökosysteme. Kommen können die Fördermittel aus diesem Einzelprogramm für öffentliche, nicht wirtschaftlich genutzte Flächen nutzen. Sehr gern unterstütze ich geplante Maßnahmen aus unserer Region und freue mich über einen Hinweis dazu.“

Mindesthöhe der Förderung beträgt 500.000 Euro

Die Informationen zu den Projekten zum „Natürlichen Klimaschutz“ können zur Unterstützung an das Büro von Dunja Kreiser an die E-Mailadresse dunja.kreiser@bundestag.de gesendet werden.

Die Fördermaßnahmen werden in einem zweistufigen Verfahren ausgewählt. In der ersten Stufe reichen interessierte Kommunen oder Zweckverbände eine aussagefähige Projektskizze ein. Erfüllt eine Projektskizze die formellen und inhaltlichen Anforderungen und wird durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zur Förderung ausgewählt, wird das Projekt in einer zweiten Stufe zur formellen Antragstellung aufgefordert.

Die maximale Zuschusshöhe des Bundes (Förderquote) liegt bis zu 80 Prozent (Bundesanteil). Finanzschwache Kommunen können eine erhöhte Förderquote bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben erhalten. Die Mindesthöhe der beantragten Fördersumme beträgt 500.000 Euro.

Skizzen können bis zum 30. September eingereicht werden. Weitere Informationen im Internet unter www.z-u-g.org/ank-lk/.

