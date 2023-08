Unbekannte brechen in Wolfenbütteler Antiquitätengeschäft ein

Wolfenbüttel Am Wochenende wurde in ein Wolfenbütteler Antiquitätengeschäft eingebrochen. Die Täter konnten mit ihrer Beute fliehen.

Derzeit Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Antiquitätengeschäft in der Wolfenbütteler Innenstadt eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Wolfenbüttel hebelten die Täter ein Fenster zum Geschäft auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Die Unbekannten hätten die Räumlichkeiten durchsucht und seien anschließend mit ihrem Diebesgut geflüchtet, wie die Polizei berichtet.

Wie hoch der Schaden genau ist und was konkret entwendet wurde, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Wolfenbüttel telefonisch unter (05331) 9330.

RED

