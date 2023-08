Die PV-Anlage an der Wilhelm-Raabe-Schule in Wolfenbüttel.

Klimaschutz Stadtwerke installieren PV-Anlage auf Schuldach in Wolfenbüttel

Im Zuge der Gesamtsanierung wird derzeit eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Wilhelm-Raabe-Schule installiert, teilt die Stadt Wolfenbüttel mit. Die Anlage auf dem Haus 1, installiert und betrieben von den Stadtwerken, werde eine Größe von fast 100 kWp erreichen.

„Die Klimaschutzkooperation von Stadt und Stadtwerken sorgt dafür, dass auf städtischen Gebäuden deutlich mehr Solarstrom für Wolfenbüttel erzeugt werden kann“, freut sich Stadtbaurat Klaus Benscheidt. Weitere gemeinsame Klimaschutzprojekte sind in Vorbereitung. „Durch die Nutzung städtischer Dächer können wir relativ große Solaranlagen installieren, ohne dafür Flächen versiegeln zu müssen. So erhöhen wir nach und nach den lokal produzierten Anteil an unserem Ökostrom“, ergänzt die Geschäftsführung Vera Steiner und Matthias Tramp der Stadtwerke Wolfenbüttel.

Die Stadt installiert eine zweite Photovoltaik-Anlage mit zirka 40 kWp. Diese Anlage ist insbesondere als Eigenstromanlage konzipiert und wird den auf dem Dach erzeugten Strom vorrangig direkt an das Schulgebäude abgeben.

Die Wilhelm-Raabe-Schule wird laut Mitteilung der Stadt einen nicht unerheblichen Anteil des eigenen Strombedarfs direkt aus der PV-Anlage decken können und somit einen weiteren Beitrag für die Nutzung erneuerbarer Energien in städtischen Gebäuden leisten.

