Wolfenbüttel: Polizei stellt Ecstasy am Bahnhof sicher

Die Wolfenbütteler Polizei hat am Samstagabend Drogen bei einem Mann am Bahnhof gefunden. (Symbolbild)

Die Wolfenbütteler Polizei hat am Samstagabend bei einer Personenkontrolle mehrere Konsumeinheiten Haschisch, Marihuana und Ecstasy sichergestellt. Die Beamten stellten den 34 Jahre alten Mann am Bahnhof. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Zudem hat die Polizei am Samstag in Sickte einen 22-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Mann wurde gegen 14.55 Uhr auf der Schöppenstedter Straße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand – und darüber hinaus keine Fahrerlaubnis besitzt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auch in diesem Fall läuft ein Strafverfahren.

Bei einer Verkehrskontrolle in Wolfenbüttel wiederum hielt die Polizei am Samstagabend einen E-Scooter-Fahrer in der Kommißstraße an. Der Roller war nicht ordnungsgemäß pflichtversichert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

red

