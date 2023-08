Gefährlicher Streit in Schladen: Mann mit Sägeblatt verletzt

Der verletzte 56-Jährige kam am Freitagabend nach Braunschweig in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Im Gewerbegebiet von Schladen sind am Freitagabend zwei Lkw-Fahrer in eine Auseinandersetzung geraten. Die Wolfenbütteler Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Denn: Ein 52-Jähriger verletzte einen alkoholisierten 56-Jährigen unter anderem mit einem Sägeblatt.

Der Mann musste daraufhin in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 52-Jährigen – dieser war nicht betrunken – läuft nun ein Strafverfahren.

Betrunkener Autofahrer in Erkerode

Zudem hat sich die Polizei im Landkreis Wolfenbüttel am Freitag mit einem alkoholisierten Autofahrer und einem Mann ohne Fahrerlaubnis beschäftigt. Den Betrunkenen kontrollierten die Beamten am Nachmittag im Elmwarteweg in Erkerode. Der Alkoholtest bei dem 60-Jährigen zeigte 1,26 Promille an, eine Blutprobe folgte. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und fertigte eine entsprechende Strafanzeige.

Der 25-jährige Autofahrer ohne Fahrerlaubnis fiel der Polizei auf der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel auf. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

