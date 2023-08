Vandalismus: Unbekannte beschädigen zwei Bäume in Wolfenbüttel

Es ist etwas., was nicht neu ist. Dafür aber umso unerfreulicher: Bereits im verganenen Jahr beklagte die Stadt Wolfenbüttel Vandalismus an Bäumen. Wolfenbüttel suchte seinerzeit nach den Park-Vandalen. Auch in Schladen gab es Ärger um Bäume und Vandalismus: Dort fällten Unbekannte einen Baum.

Jetzt ist das Problem zurück in Wolfenbüttel: Die Stadt beklagt erneuten Baum-Vandalismus.

Bäume in Wolfenbüttel durch Vandalismus beschädigt: Einer von ihnen ist nicht mehr zu retten und wird gerodet

In einer Pressemitteilung im Auftrag des Wolfenbütteler Bürgemeristers heißt es, dass Unbekannte die Rinde an einer etwa 150 bis 180 Jahre alten Sumpfzypresse und an einem zirka 60 Jahre alten Kirschbaum in der Wallanlage hinter der JVA Wolfenbüttel, die bald zur Heimat von JVA-Insassen aus Braunschweig werden soll, beschädigten. Hierbei wurden die Bäume „geschält“. Gemeint ist die großflächige Entfernung der Rinde mit einem Messer, einer Axt oder ähnlichem. Die Rinde der Bäume wurde jeweils bis zur Wachstumsschicht enfternt. Bei der Sumpfzypresse wurde diese sogar bis in eine Höhe von drei Metern „abgezogen“.

Wie die Stadt Wolfenbüttel weiter mitteilt, wurde bei der Sumpfzypresse die „Wunde“ umgehend versorgt und die Wundränder geglättet. Zur Förderung des Gewebes wurde die Verletzung mit einer Folie abgedeckt. Dies soll zur Wundheilung beitragen. Derartige Wunden sind für Bäume immer problematisch. Sie heilen in der Regeln nicht mehr ausreichend zu und bleiben Eintrittspforten für Pilze und Bakterien. Bei dem beschädigten Kirschbaum sieht es nicht gut aus: Er ist nach der Vandalismus-Attacke nur noch als Totalverlust zu verbuchen. Der Baum wird zeitnah entfernt und gerodet.

Baum-Vandalismus in Wolfenbüttel: Stadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wie hoch der Sachschaden ist, der durch den Vandalismus an den Bäumen in Wolfenbüttel, entstanden ist, ist laut Auskunft der Stadt nur schwer zu bestimmen. Die tatsächlichen Kosten belaufen sich auf etwa 3000 Euro. Hierbei werden jedoch nur die Arbeitsstunden zur Schadensbehebung sowie die Ersatzpflanzung des Kirschbaumes einkalkuliert.

Die Stadt Wolfenbüttel bittet alle, die etwas Verdächtiges bemerken oder zerstörten oder beschädigten Baum entdecken, um schnellstmögliche Hinweise. Selbige nimmt das Tiefbauamt (Abteilung Grünflächen) unter (05331) 86172 oder aber auch per E-Mail an gruenflächen@wolfenbuettel.de entgegen.

red

