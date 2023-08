16 neue Auszubildende beim Landkreis Wolfenbüttel

Es ist ein wichtiger Tag im Leben von 16 jungen Menschen. Sie haben am Dienstag ihre Ausbildung oder ein duales Studium beim Landkreis Wolfenbüttel begonnen, teilt dieser mit. Begrüßt wurden sie der Mitteilung zufolge von Landrätin Christiana Steinbrügge und Edith Förg-Reichelt, Leiterin der Abteilung Personal im Landkreis. Für den aktuellen Ausbildungsjahrgang hätten mehr als 200 Bewerbungen die Landkreisverwaltung erreicht. Die Auszubildenden beginnen dem Landkreis zufolge eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin oder zum Verwaltungswirt sowie zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Zum ersten Mal würden auch eine Bauzeichnerin und ein Bauzeichner im Tiefbaubetrieb des Landkreises ausgebildet. Zudem würden mehrere junge Menschen ein duales Studium beginnen.

Gute Aufstiegschancen, flexible Arbeitszeiten

„Als Arbeitgeber möchten wir Ihnen ein Arbeitsklima bieten, in dem Sie sich wohlfühlen. Arbeiten im Team, Anerkennung und Wertschätzung sind uns dabei wichtig. Sie haben gute Aufstiegschancen, flexible Arbeitszeiten und gute Möglichkeiten, um Beruf und Freizeit oder vielleicht später einmal Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Die Aufgaben, die Sie übernehmen werden, tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens so reibungslos wie möglich funktioniert“, sagte Landrätin Christiana Steinbrügge in ihrer Begrüßung.

Veranstaltung zum Thema Arbeitsorganisation

Neben der Ausbildung zur Verwaltungswirtin oder Verwaltungswirt und dem dualen Studium Allgemeine Verwaltung oder Soziale Arbeit gebe es viele weitere Karrierewege. So würden nach Bedarf Ausbildungen in den Bereichen Lebensmittelkontrolle, Straßenmeisterei, Bauzeichnung im Tiefbaubetrieb, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, KFZ-Mechatronik oder Fachinformatik angeboten. In den ersten beiden Tagen lernten die Auszubildenden die Strukturen und Außenstellen der Landkreisverwaltung kennen. Außerdem würden ihnen die innerbetrieblichen Angebote wie Betriebssportgruppen und Gesundheitsmanagement sowie die Aufgaben der Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten vorgestellt. Eine Veranstaltung zum Thema Arbeitsorganisation runde die Einführungstage für die neuen Auszubildenden ab.

Ausbildungsjahr 2024: Bewerbungsphase läuft

Derzeit läuft dem Landkreis zufolge die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2024. Für die Ausbildung zur Verwaltungswirtin beziehungsweise zum Verwaltungswirt oder für das duale Studium „Allgemeine Verwaltung/Verwaltungsbetriebswirtschaft“ sowie für das duale Studium „Soziale Arbeit“ ist der Bewerbungsschluss am 31. Oktober 2023. Bis zum 7. August können sich Interessierte noch für eine Ausbildung als Hygienekontrolleurin oder -kontrolleur bewerben. Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Fachinformatik Systemintegration oder in der Fachinformatik Digitale Vernetzung werden zum Jahreswechsel 2023/2024 ausgeschrieben.

Kontakt und Information: Mehr zu den aktuellen Stellenangeboten: www.lkwf.de/Karriere. Fragen beantwortet Ausbildungsleiter Marvin Unger unter m.unger@lk-wf.de; (05331) 84265.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de