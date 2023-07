Hilfe bei Demenz – Anlaufstellen im Landkreis Wolfenbüttel

Zum dritten Mal fand in diesem Jahr der Wolfenbütteler Demenztag in der Lindenhalle statt, teilt die Stadt Wolfenbüttel mit. Die Fachgruppe Demenz im Sozialpsychiatrischen Verbund des Landkreises Wolfenbüttel mit Vertreterinnen verschiedener Senioren- und Pflegeeinrichtungen aus der Region sowie das Seniorenservicebüro und das Gesundheitsamt des Landkreises hatten diese öffentliche Veranstaltung vorbereitet, auf der praxisnah der Alltag für und mit dementiell veränderten Menschen und ihre Angehörigen im Mittelpunkt standen, heißt es in der Mitteilung. Dazu gehörten der Umgang und das Leben im häuslichen Bereich miteinander sowie die Vorstellung einsetzbarer Hilfsmittel, zum Beispiel aus dem digitalen Bereich, aber auch Tipps für gezielte Freizeitgestaltung zur gemeinsamen Nutzung für Menschen mit und ohne Demenz.

Praxisbericht aus der Einrichtung Seniorenbetreuung Schloß Schliestedt

Die amtierende Vorsitzende der Fachgruppe Gerontopsychiatrie und Leiterin des Awo-Wohn- und Pflegeheims in Wolfenbüttel, Ellen Arndt, habe über „Die nationale Demenzstrategie – Umsetzung in ländlichen Räumen?!“ referiert. Anschließend habe es eine lebhafte Diskussion zur Mobilität und Erreichbarkeit innerhalb der Fläche des Landkreises Wolfenbüttel gegeben. Auf der Agenda habe zudem ein Praxisbericht aus der Einrichtung Seniorenbetreuung Schloß Schliestedt im ländlichen Bereich gestanden, angelehnt an ein methodisch relativ neues Betreuungsangebot „Erfahrungen mit MAKS (multimodales Aktivierungsprogramm für Menschen mit Demenz)“ – verbunden mit der Anregung, innerhalb der häuslichen Bereiche vergleichbar niederschwellige Alltagsstrukturen für und mit dementiell veränderten Mitbewohnerinnen zu schaffen.

Erreichbarkeits- und Nutzungsmöglichkeiten im Landkreis Wolfenbüttel

Den dritten Referententeil bestritt der Stadt zufolge Michael Baumgart, Sozialpädagoge in der Braunschweiger Beratungs- und Anlaufstelle des Vereins Ambet – unter dem Titel „Digitale Hilfen insbesondere bei Demenz“. Er hatte einige digitale Geräte zum Ausprobieren mitgebracht, die während des Vortrages die Runde machten und zu unterschiedlichen Kommentaren sowie Anregungen zum Hausgebrauch führten, heißt es in der Mitteilung.

Für die Betroffenen und ihre Familien seien im Informationsteil und bei den Diskussionen anhand der Vorträge die strukturellen Rahmenbedingungen, Erreichbarkeits- und Nutzungsmöglichkeiten sowie der dadurch erforderlichen Zeitfaktoren in den ländlichen Räumen wie im Landkreis Wolfenbüttel von großer Bedeutung gewesen.

