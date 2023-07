Kinder stehlen Pfandflaschen in Wolfenbüttel

Offenbar zur Aufbesserung ihres Taschengeldes haben zwei Jungen aus Salzgitter-Thiede eine gewinnbringende Tat ausgeheckt. Im Visier hatten Minderjährigen einen Getränkemarkt in Groß Stöckheim. Wie die Polizei berichtet, nutzten die Jugendlichen die örtlichen Gegebenheiten eines benachbarten Spielplatzes aus. Von dort gelang es den ihnen, insgesamt 60 Pfandflaschen sowie zwei leere Getränkekisten vom Areal des Marktes zu stehlen.

Allerdings rechneten die minderjährigen Diebe dabei nicht mit der Aufmerksamkeit einer Anwohnerin. Dieser fielen die Jugendlichen bereits zwei Stunden vor der Tat auf, worauf sie einen Angehörigen des Marktleiters informierte. Dieser erwischte die minderjährigen Diebe schließlich auf frischer Tat. Die 60 Pfandflaschen hatten sie dabei bereits transportbereit in mitgeführten Rucksäcken und einer Tasche verstaut. Gegen die beiden 13-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide wurden ihren Eltern übergegeben.

Reifenstecher in Sickte unterwegs

Eine bittere Überraschung musste der Eigentümer eines VW Passat in Sickte erleben. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter einen Vorderreifen seines Wagens zerstochen hatten. Dabei ließen die Täter das Tatwerkzeug, die Klinge eines Cuttermessers, am Tatort zurück.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom späten Freitagabend bis Samstagvormittag auf dem Grundstück des betroffenen Fahrzeugeigentümers in der Straße „Damm“. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Cremlingen, (05306) 932230.

Kanisterweise Altöl am Straßenrand im Kreis Wolfenbüttel entsorgt

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Umweltsünder, der im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag insgesamt neun Kanister am Straßenrand der Landesstraße 627 abgestellt hatte. Die 20-Liter-Kanister, welche an einer Haltebucht zwischen den Ortschaften Dettum und Ahlum aufgefunden wurden, waren allesamt mit Altöl gefüllt.

Es wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umganges mit Abfällen eingeleitet. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Telefonnummer (05331) 9330.

Einbruch in Restaurant in der Wolfenbütteler Innenstadt

Bislang unbekannte Einbrecher suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Restaurant in der Brauergildenstraße auf. Dabei hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Büro der Gaststätte. Nachdem diverses Mobiliar nach Diebesgut durchsucht worden war, zogen die Einbrecher wieder von dannen. Nach ersten Erkenntnissen wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Lediglich am aufgebrochenen Fenster entstand Sachschaden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, (05331) 9330.

red

