Noch freie Plätze für Wolfenbüttels Ferienaktionen

Beim Lasergame in den Sommerferien ging es hoch her.

Die erste Hälfte der Sommerferien ist bereits vorbei und es gab schon viele tolle Angebote, etwa eine Fahrt zur Burg Falkenstein, eine TapeArt-Aktion, die Rettungshundestaffel war da oder „Stand up paddling“ beim Okerpiraten. Darüber informiert die Stadtjugendpflege Wolfenbüttel. Bei Fingerhut und Königlich liefen und laufen Nähaktionen, der Kinderzirkus Kimarek befindet sich gerade in der der Jugendwoche und das Aha-Museum legt nun eine kurze Pause ein, bevor es am 7. August wieder durchstartet.

Der Spaß steht im Vordergrund

Für die zweite Hälfte gibt es noch freie Plätze beim „Skaten for Girls“ mit Marie, Tischtennis vom ESV, Schnuppergolfen vom Golfclub Rittergut Hedwigsburg oder Schmuckgestalten mit der Maker Academy. Während der letzten Ferientage im August ist für zwei Tage das Musikmobil Hannover zu Gast und es besteht die Möglichkeit Instrumente auszuprobieren. Bei allen Aktionen werden keine Vorkenntnisse benötigt, es steht der Spaß und das Ausprobieren im Vordergrund. Alle Angebote sind unter www.freizeitspektakel.de zu finden.

Kostenloses Kino-Vergnügen

Am letzten Ferientag lädt die Stadtjugendpflege wieder alle Kinder und Jugendliche zu zwei Kinofilmen ein. Im Filmpalast wird um 14.30 Uhr „Miraculous: Ladybug & Cat Noir – der Film“ für die Jüngeren gezeigt. Für die Älteren ab 12 Jahren startet um 17.30 Uhr „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“. „Einfach hingehen, die Filme und den letzten Ferientag genießen“, rät die Stadtjugendpflege.

red

