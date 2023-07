Bekannte Wolfenbüttelerin Ingrid Götze mit 96 Jahren verstorben

Ingrid Götze – die älteren Wolfenbütteler werden sich vielleicht an sie erinnern – hat fast 30 Jahre mit ihrem Mann und den beiden Kindern im Lessinghaus gewohnt, im ersten Stock in den Räumen, in denen im 18. Jahrhundert die Kinder von Eva König ihre Zimmer hatten. Sie hat das Haus und die darin wohnenden Wissenschaftler betreut, die als Stipendiaten der HAB hier wohnten, war am Veranstaltungsprogramm beteiligt und für alle organisatorischen Dinge zuständig.

Viele prominente Personen geführt

Und sie hat mit Herzblut sehr viele Gruppen oder einzelne Personen durch die musealen Räume geführt und ihnen Lessing nähergebracht. Sie sagte: „Alles von Lessing fand ich interessant, er hat so eine klare Sprache. Und was man mit Überzeugung weitergibt, findet Anklang bei den Zuhörern.“ Darunter waren unter anderen vier Bundespräsidenten, alle niedersächsischen Ministerpräsidenten, Herzogin Luise, der Literaturkritiker Reich-Ranicki, der Regisseur Claus Peymann, der Schauspieler Klaus-Maria Brandauer, der Schriftsteller Lew Kopelew und Christoph von Dohnanyi und seine Frau, die Sängerin Anja Silja. Im Gartensaal hat sie hinterher die Besucher oft noch bewirtet. Nachdem im September 2003 in einem Artikel der Wolfenbütteler Zeitung über sie der Satz stand: „Eigentlich müsste Ingrid Götze über ihr Leben im Lessinghaus ein Buch schreiben…“, wurde es zehn Jahre später wahr, die Lessing-Akademie gab das Buch heraus. Es heißt „Ein Leben im Lessinghaus – Ingrid Götze erzählt“. Eine junge Grafikdesignerin hat es mit Motiven aus dem Haus wunderbar gestaltet. Als es im Gartensaal im Februar 2013 vorgestellt wurde, platzte das Haus aus allen Nähten.

Bis zum Ende neugierig

Ingrid Götze lebte noch hochbetagt alleine in ihrer Wohnung, obwohl sie fast blind war. Vor vier Jahren stürzte sie dort und lebte seitdem im Pflegeheim. Ihr Geist blieb immer klar, und sie war an vielen Dingen interessiert. Ihr Motto war: „Neugierig bleiben, wozu wird man sonst so alt?“ Anfang Juli ist diese bemerkenswerte Frau mit 96 Jahren verstorben.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de