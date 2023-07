Hornburg Die Wolfenbütteler Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Einbruch in der Braunschweiger Straße in Hornburg.

Die Wolfenbütteler Polizei berichtet von einem Einbruch am Wochenende in Hornburg. (Symbolbild)

In Hornburg sind Unbekannte über das Wochenende in ein Lagergebäude an der Braunschweiger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, eine Tür auf. Wie die Wolfenbütteler Polizei mitteilt, stahlen die Unbekannten anschließend dort gelagertes Werkzeug.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei derzeit auf zirka 1000 Euro. Zeugen sollen sich telefonisch unter (05331) 9330 melden.

red

