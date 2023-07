Pilgerverein Veltheim feierte Sommerfest an der Herberge

Es war im Jahr 2014, als der Pilgerverein Veltheim e.V. gegründet wurde. Ziel des Vereins war es, in Veltheim am Braunschweiger Jakobsweg eine Pilgerherberge aufzubauen und zu betreiben. Damals erschien das vielleicht nicht jedem auf Anhieb als eine realistische Idee. Vor kurzem lud nun der Vereinsvorstand seine über 50 Mitglieder zum Pilgerfest ein. „Ihr habt uns auf diesem Weg begleitet, wir sind so stolz auf euch! Wir wollen das gerne mit euch, eurer Familie sowie euren Freunden feiern“, hieß es in der Einladung, der viele folgten, wie der Pilgerverein in einer Pressemitteilung berichtet.

Einblicke in Veltheims Kirchen

Über 2500 Pilger konnte der Pilgerverein nach eigenen Angaben seit 2015 in der Pilgerherberge Veltheim willkommen heißen, „ein großartiges Ergebnis“, wie es heißt. „Pilger aus nah und fern, aus anderen Ländern, jung und alt, alleine oder als Pilgergruppe, Schulklassen, oder als pilgernde Kirchengemeinde. Mal als Tagespilger, mal als Übernachtungsgast auf dem Braunschweiger Jakobsweg, mal auf dem Weg nach Santiago de Compostela (Spanien)“, beschreibt der Verein seine Gäste.

Auch die Kinder hatten Spaß an der Pilgerherberge. Foto: Pilgerverein Veltheim

Beim Pilgerfest nun, so schreibt der Verein, gestalteten die Mitglieder und Gäste eigene Pilgermuscheln und gaben ihnen einen guten Platz in der Pilgerherberge. „Spuren finden“ mit Ortsheimatpfleger Herbert Wolff war dann das Motto eines kleinen Pilgerweges durch Dorf und Rittergut Veltheim. Spuren finden konnten die Gäste auch in der evangelischen Kirche St. Remigius. Die Bildsprache des gotischen Flügelaltars erzähle im Kontext des 15. Jahrhunderts die Anbetung der Könige, erläutert die Mitteilung. Zum Thema „Gott wird Mensch“ und „Wirklichkeit der Geburt Jesu heute“ machte sich Pilgerbegleiter Sepp Pongratz mit den anwesenden Pilgern auf Spurensuche.

Ganz praktisch ging es beim „Pilgerstab selber bauen und testen“ mit den Pilgerbegleitern Stefan Gernert und Jürgen Klatt zu. Organistin Annegret Plate stellte derweil bei ihrer Orgelmatinee in der katholischen Kirche Heilig Kreuz die renovierte Orgel vor und begeisterte mit Variationen der Gestaltungsmöglichkeit von Musik am Manual.

Spezialität vom Jakobsweg

Bei Speisen und Getränken habe es viel zu erzählen gegeben. Ein Pilger bekannte dabei: „Die Pilgerherberge in Veltheim ist mein zweites Zuhause geworden.“

Köstlich habe auch der Mandelkuchen „Tarta de Santiago“ gemundet, eine Spezialität des spanischen Jakobsweges.

Weitere Informationen zu Pilgerherberge und Pilgerweg erhalten sie online unter pilgerherberge-veltheim.de und braunschweiger-jakobsweg.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de