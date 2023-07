Wolfenbüttel. In der Lindenhalle begaben sich Roboter aus 23 Nationen in einen „sportlichen“ Wettkampf. Besucher wie SPD-Politiker Jan Schröder waren beeindruckt.

Robo-World-Cup 2023 Roboter zeigten in Wolfenbüttel, was sie draufhaben

Nachdem die Federation of International Sports Association (Fira) ihren Roboter-World-Cup zuletzt eher in Großstädten ausgetragen hatte, war der Wettkampf in der vergangenen Woche in Wolfenbüttel zu Gast. „Ein tolles Signal an die Stadt und den Landkreis Wolfenbüttel, dass unsere Stadt eine Woche lang Hochburg für Robotertechnik sein konnte“, findet der SPD-Landtagsabgeordnete Jan Schröder, der von der Veranstaltung berichtet.

Internationale Teams aus 23 Nationen mit insgesamt 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Kategorien U14, U19 und Professionals zeigten ihr Können und stellten in verschiedenen Disziplinen beim Robo-World-Cup in der Lindenhalle ihre selbst entwickelten Roboter auf die Probe. Die Roboter, die bei der Meisterschaft vorgestellt wurden, umfassten „eine Vielzahl von Technologien, darunter künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Sensortechnologie und fortschrittliche mechanische Konstruktionen“, erläutert Schröder.

Förderung von Kreativität und Innovationsgeist

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre Roboter in einer praxisnahen Umgebung zu testen und die Funktionalität ihrer Kreationen unter Beweis zu stellen. Während der Veranstaltung tauschte sich Schröder mit dem Mitorganisator Professor Reinhard Gerndt von der Ostfalia über das Format und das Konzept des Robo-World-Cups aus. Schröder erklärte nach seinem Besuch der Veranstaltung: „Der Robo-World-Cup ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein Wegweiser in die Zukunft der Technologie. Jungen Talenten bietet dieses Format die Förderung von Kreativität und Innovationsgeist. Robotik zeigt uns, wie Automatisierung unsere Welt positiv verändern kann. Die Bedeutung dieser Veranstaltung liegt darin, dass sie die Grenze des Machbaren erweitert und uns einen Einblick in das Potenzial der Mensch-Roboter-Kollaboration gibt, auch um beispielsweise dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.“

