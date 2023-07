In Wolfenbüttel werden mit der „Green Cell“ Pflanzen getauscht

Das Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel (BIZ) hat in seinem Innenhof in der Harzstraße 2-4 eine begehbare Pflanzentauschbörse aufgestellt. Wie das BIZ mitteilt, können Privatpersonen ab sofort in dieser „Green Cell“ Garten- und Zimmerpflanzen untereinander kostenlos tauschen.

Die nachhaltige Idee hinter dieser Pflanzentauschbörse: Alle, die Zimmerpflanzen, Stecklinge, Stauden oder auch Gemüsepflanzen übrig haben, können diese dort einstellen. So bereiten überzählige Ableger auch anderen Pflanzenfreunden noch eine Freude und müssen nicht entsorgt werden. Geben, nehmen, tauschen – alles sei mit der „Green Cell“ nun rund um die Uhr im Innenhof des Bildungszentrums möglich.

Ergänzung zur rollenden Saatgutbibliothek

„Wir freuen uns sehr, dass mit der ,Green Cell’ ein weiteres Projekt im Bildungszentrum etabliert wird, das zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt und den Gedanken des Tauschens in den Vordergrund stellt“, sagt Katja Schlager, Leiterin des Bildungszentrums. „Sie ist eine schöne Ergänzung der rollenden Saatgutbibliothek, die bereits seit letztem Jahr im Bücherbus angeboten wird.“

Auch optisch sei die „Green Cell“ ein echter Hingucker, schreibt das BIZ. Aus Holz gefertigt ähnele sie im Aufbau einer biologischen Zelle. Dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie könne die Pflanzentauschbörse im Bildungszentrum durchgeführt werden. Das Projekt werde von der Protohaus gGmbH aus Braunschweig koordiniert.

Beschriften der Pflanzen nicht vergessen

Die Pflanzentauschbörse soll auch in verschiedene Bildungsangebote der Volkshochschule eingebunden werden. „In den nächsten Semestern soll das Thema nachhaltige Pflanzenfreude weiter vertieft werden“ berichtet Claudia Heiße, Fachbereichsleiterin an der Volkshochschule Landkreis Wolfenbüttel. „Dafür wird ein Rahmenprogramm an der vhs entwickelt, das stetig erweitert wird“. Am 7. September findet zum Beispiel ein Kurs statt, in dem Pflanzenfreundinnen und -freunde mit dem Einstieg in die Saatgutgewinnung im eigenen Hausgarten beginnen können.

Noch warte die „Green Cell“ darauf, befüllt zu werden. Die Vorbereitungen seien getroffen und Pflanzenpatinnen aus dem Bildungszentrum kümmern sich darum, dass die abgegebenen Pflanzen gegossen werden, bis sie ein neues Zuhause finden. Es kann also frisch darauf los getauscht werden. Das Bildungszentrum bittet darum, dass alle abgegebenen Pflanzen beschriftet werden.

