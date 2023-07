Schladen. Einem berühmten Sohn Schladens, dem Architekten Leo von Klenze, wurde erst kürzlich ein Museum gewidmet. Am 22. Juli lädt das Haus nun zum Sommerfest.

Marianne Wallach und Ulrich Zander freuen sich auf die Taufe des historischen Hauses in Schladen.

Neues Museum im Kreis Wolfenbüttel Leo-von-Klenze-Museum in Schladen feiert Sommerfest

Der Förderverein Leo-von-Klenze-Museum e.V. lädt am Samstag, 22. Juli, ab 15 Uhr zum großen Sommerfest im und um das neue Museum am Damm 14 in Schladen ein.

Ein Kaffeetisch im Leo-von-Klenze-Museum in Schladen. Foto: Privat

Zu Beginn wird um 15 Uhr bei einem Sektempfang die Taufe des Hauses gefeiert, um durch die Namensgebung Leo-von-Klenze-Haus den besonderen Stellenwert des Hauses für Schladen hervorzuheben. Der Vorsitzende Jochen Buchholz steht für Führungen im neuen Museum zur Verfügung und weiß viel Interessantes über des Leben des Architekten, Malers und Schriftstellers Leo von Klenze (1784 bis 1864) zu berichten.

Im Garten wird dann unterm grünen Blätterdach weiter gefeiert. Auch die Kultur und Mode der damaligen Zeit wird auf dem Fest lebendig, dazu lässt Ulrich Zander seine Zither erklingen. Kinder können auf Ponys reiten und sich schminken lassen.

Fans der Mode des 19. Jahrhunderts dürften beim Sommerfest des Leo-von-Klenze-Museums in Schladen auf ihre Kosten kommen. Foto: Privat

Für ein Kuchenbuffet, Getränke und Essen vom Grill ist gesorgt. Zum Abschluss findet ab 19 Uhr noch ein Konzert des Gitarristen Günter Scholz statt, der Lieder aus den Sechzigern und Siebzigern, Irish Folk sowie Countrysongs zum Besten gibt. Dabei wird Nick Sameit Humorvolles von Heinz Erhardt vortragen und Interessantes aus dessen Leben erzählen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de