Verkehr in Wolfenbüttel Baustellen in Wolfenbüttel: Alle Maßnahmen auf einen Blick

Gerade im Sommer müssen Verkehrsteilnehmer viel Geduld auf den Straßen mitbringen: Vielerorts wird in der Ferienzeit auf den Straßen gebaut. Straßensperrungen, Umleitungen und auch vereinzelte Staus sind die Folge. Wir haben einen Überblick über die aktuellen Baumaßnahmen in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel.

Baustellen in der Stadt Wolfenbüttel

Die größte innerstädtische Baustelle in Wolfenbüttel befindet sich derzeit in der Langen Herzogstraße. Das rund 4,5-Millionen-Euro-Projekt, so die Stadt, wird in diesem und im nächsten Jahr das Bild in der Fußgängerzone prägen. Umgebaut wird zwischen der Okerstraße und den Krambuden. Zur Erinnerung: 2019 wurde der erste Bauabschnitt rund um das Löwentor — also Löwenstraße, Großer Zimmerhof und Krambuden — fertiggestellt.

Noch bis zum 4. August erneuern die Stadtwerke Wolfenbüttel im Teilstück der Salzdahlumer Straße zwischen dem Neuen Weg und der Herrenbreite die dortigen Schieberkreuze und Hydranten. Dafür wird die Verkehrsführung geändert, wie die Stadt Wolfenbüttel berichtet. Die Salzdahlumer Straße wird in Fahrtrichtung Osten hinter der Zu- und Ausfahrt des Einkaufszentrums zur Einbahnstraße. In Gegenrichtung erfolgt die Umleitung über die Jahnstraße und die Kleine Breite zurück zum Neuen Weg.

Baustellen auf Wolfenbüttels Autobahnen

Auf der A36 werden zwischen den Anschlussstellen Schladen-Nord und Wolfenbüttel-Süd die vorhandenen Fahrzeugrückhaltesysteme im Mittelstreifen erneuert. Die Maßnahme dauert noch bis Ende November. Die Länge der gesamten Baustrecke beträgt etwa 12,2 Kilometer, die Arbeiten werden in drei Abschnitte gegliedert. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr auf der A36 in Fahrtrichtung Goslar zweispurig und in Fahrtrichtung Braunschweig einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Außerdem ist die Fahrbahn bis zur Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest bis zum 11. August verengt. In Fahrtrichtung Braunschweig stehen zwei Spuren zur Verfügung, in südliche Richtung nur eine Spur. Weitere Informationen zu Einschränkungen auf der A36 gibt es hier.

Baustellen auf den Bundesstraßen in Wolfenbüttel

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der B82 zwischen Seinstedt und Hedeper weiterhin auf Behinderungen einstellen. Aufgrund der Fahrbahnerneuerung ist die Ortsdurchfahrt Hedeper und die Strecke bis Seinstedt voll gesperrt. Aufgrund zusätzlicher Arbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt verschiebt sich die vorgesehene Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich auf den 8. August. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.





Der Durchgangsverkehr wird weiterhin ab Seinstedt über Achim (K29 und K620), Kalme (L512) und Timmern (ebenfalls L512) zurück zur B82 geleitet. Gleiches gilt entsprechend für die Gegenrichtung.

Landstraßen in Wolfenbüttel - Hier wird gebaut

Auch auf der L513 zwischen Ohrum und Kissenbrück müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen einstellen. Die zuletzt kurzzeitig unterbrochenen Arbeiten in der Postbergstraße in Hedwigsburg werden vorraussichtlich ab Montag, 24. Juli, weitergeführt und noch bis zum 4. August andauern. Grund für die Behinderungen sind Brückenarbeiten.

Es wird der zweite Bauabschnitt auf der Südostseite unter halbseitiger Sperrung mit einer Ampelregelung fertiggestellt. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel hin.

Baustellen auf Wolfenbüttels Kreisstraßen

Die westliche Ortsein- und ausfahrt von Groß Vahlberg (Kreisstraße 628) wird noch bis zum Ende der Sommerferien am 16. August aufgrund von Bauarbeiten nicht befahrbar sein.

Die Vollsperrung und die entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Von Mönchevahlberg kommend muss Groß Vahlberg über Weferlingen, Bansleben und Schöppenstedt umfahren werden. In Richtung Westen wird ab Groß Vahlberg über Remlingen, Wittmar und Groß Denkte umgeleitet.

Diese Übersicht wird in den kommenden Tagen vervollständigt, erhebt aber auch dann keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de