Guter Jahresabschluss: Schuldenabbau beim TIW schreitet voran

Einen guten Jahresabschluss präsentierte jüngst das Technische Innovationszentrum (TIW). Dem Verein gelang es im Geschäftsjahr 2022, einen Gewinn von rund 328.000 Euro zu erzielen. „Mit diesem Überschuss sind wir wieder in die gute Lage versetzt worden, weitere notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die nicht zuletzt unserer Mieterschaft und unseren Unternehmen zugutekommen“, wird Geschäftsführerin Carola Weitner-Kehl in einer Mitteilung zitiert, in der das TIW von ihrer Jahresversammlung am Exer berichtet.

Weitner-Kehl lieferte weitere aktuelle Eckdaten des Vereins, der 1995 etwa ein Drittel der Liegenschaften am Exer übernommen hatte – zuvor war das gesamte Areal als Kaserne von der englischen Armee genutzt worden. Mittlerweile sind die ehemaligen Panzerhallen und Mannschaftsquartiere längst in zivile Nutzung überführt. Das TIW spricht Start-ups und Unternehmensgründer an, die günstige Büros, Werkstätten, Labore oder Lagerflächen suchen. Neben dieser Wirtschaftsförderung stehen die Kooperation mit der Ostfalia-Hochschule sowie die Förderung des Denkmalschutzes am Exer in der Vereinssatzung.

In zehn bis zwölf Jahren will das TIW schuldenfrei sein

Diesen Zielen komme der Verein umfänglich nach, wie die Geschäftsführerin erläuterte. „Die Auslastung unserer Flächen ist nach wie vor prächtig“, berichtete sie. Nach 99 Prozent im vorigen Jahr liege der Vermietungsgrad nun bei 95 Prozent – beide Werte gelten als Vollvermietung. Und es geht weiter bergauf: „Allein im ersten Halbjahr 2023 kamen schon mehrere neue Mieter hinzu.“

Die Kaltmieten im Gründer- und Firmensegment am Exer liegen im Durchschnitt bei 6,94 Euro. „Die erwartete Jahreseinnahme der Nettokaltmiete beläuft sich für 2023 auf fast 1,4 Millionen Euro.“ Auch die Schuldenentwicklung sei erfreulich, berichtet die TIW-Mitteilung. „Durch die Sanierungen hatten wir in 2013 einen Höchststand von 10 Millionen Euro erreicht, doch inzwischen stehen unsere Kredite nur noch bei 5,1 Millionen Euro.“ Der Haushaltsplan 2023 sehe trotz engagierter Investitionen eine weitere Reduzierung der Schulden auf 4,6 Millionen Euro vor. „In etwa zehn bis zwölf Jahren würden wir demnach schuldenfrei sein.“

Ein Sozialcampus, der seinesgleichen suche

Die Vereinsspitze nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Ehrengästen zu bedanken. Landrätin Christiana Steinbrügge und Bürgermeister Ivica Lukanic waren ebenso gekommen wie die Stadtwerke-Geschäftsführung mit Matthias Tramp und Vera Steiner. „Wir sind Stadt, Stadtwerken und der Volksbank sehr dankbar für ihre Geduld“, unterstrich Wolf-Rüdiger Umbach. Die Geldgeber hätten an das Konzept TIW geglaubt. „Sie sehen jetzt, es hat sich gelohnt.“

Immerhin sei in den vergangenen Jahren (und aktuell mit dem Bau einer Pflegeschule des Klinikums) einer der größten Sozialcampusse entstanden, der seinesgleichen suche. „Damit erfüllen wir auch unseren Vereinszweck der Förderung von Erziehung sowie der Volks- und Berufsbildung“, so Umbach.

