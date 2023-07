Unfall bei Schladen: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte am Dienstag den schwer verletzten Motorradfahrer nach Goslar in die Klinik. (Symbolbild)

Schwerer Unfall im Wolfenbütteler Südkreis: Auf der Landesstraße 615 sind am Dienstagnachmittag ein Autofahrer und ein Motorradfahrer kollidiert. Der 54-jährige Mann auf dem Motorrad stürzte in der Folge und zog sich schwere Verletzungen am rechten Bein und Fuß zu. Er kam per Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar.

Den Polizei-Angaben zufolge hatte der 89 Jahre alte Autofahrer gegen 17.30 Uhr auf der L615 nach links in Richtung Bundesstraße abbiegen wollen – und hatte dabei die Vorfahrt des Motorrads missachtet.

Verkehrsunfall in Wolfenbüttel: Autofahrer erleidet Herzinfarkt

In der Jägermeisterstraße in Wolfenbüttel hat am Dienstagvormittag ein bereits bewusstloser Autofahrer einen Unfall verursacht. Laut Polizei hatte der 72 Jahre alte Mann augenscheinlich einen Herzinfarkt erlitten. Unbeteiligte Zeugen konnten beobachten, wie das Auto auf einen am rechten Straßenrand geparkten Wagen auffuhr – dieser wiederum schob sich auf zwei weitere geparkte Autos auf.

Nach sofort eingeleiteten Reanimationsversuchen wurde der 72-Jährige von einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de