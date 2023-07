Rund 20 Leichtverletzte bei Gas-Unfall bei AGCO in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Beim Landmaschinenhersteller AGCO in Wolfenbüttel, bekannt für Marken wie Fendt, gab es offenbar einen Zwischenfall mit mehreren Verletzten.

Bei der Firma AGCO in der Gebrüder-Welger-Straße 3 in Wolfenbüttel gab es am Mittwochmorgen einen technischen Zwischenfall mit mehreren Verletzten. Durch den Unfall, bei dem Gas ausgetreten ist, wurden rund 20 Mitarbeiter der Firma leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Um wie viele verletzte Mitarbeiter es sich genau handelt, ist derzeit noch unklar. Die Betroffen klagen nach Angaben eines Polizeisprechers zum Beispiel über Kopfschmerzen.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Der Einsatz dauert noch an. Rettungswagen, Notarzt und leitender Notarzt sind vor Ort, ebenso die Feuerwehr Wolfenbüttel mit mehreren Fahrzeugen. Nachgefordert wurde der Messtrupp des ABC-Zuges der Berufsfeuerwehr Braunschweig (vermutlich zur Schadstoffmessung).

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht indes nicht.

Nach Informationen unserer Zeitung handelte es sich um einen Gasaustritt. Foto: Jörg Koglin

Koglin/red

