Reifen in Flammen vor der IGS Schöppenstedt - Brandstiftung?

Schöppenstedt Vor der IGS Schöppenstedt standen am Sonntag Reifen in Flammen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sie gezielt dorthin platziert wurden.

An der IGS Schöppenstedt brannten am Sonntag Reifen vor einem Kellereingang (Archiv).

An der IGS Schöppenstedt im Kreis Wolfenbüttel haben am Sonntag zwischen 9.20 und 10 Uhr Reifen gebrannt, die sich an der Hausfassade in einem Kellergang befanden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Reifen konnten demnach durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf die Hausfassade verhindert werden. Es kann laut Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Reifen gezielt vor den Kellereingang gestellt und mittels unbekanntem Brandbeschleuniger entzündet wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf zirka 500 Euro, die Ermittlungen dauern an.

red

