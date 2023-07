Unfall bei Mattierzoll: Frau tritt und beleidigt Polizisten

Mattierzoll Die Autofahrerin aus Halberstadt sollte in die Wolfenbütteler Klinik – sie wehrte sich rabiat. In Wolfenbüttel gab es zudem eine Schlägerei.

Eine 34-jährige Frau aus Halberstadt, die vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, hat in der Nacht zu Sonntag auf der Bundesstraße 79 hinter Mattierzoll einen Unfall verursacht – und im Anschluss die Polizei getreten und beleidigt.

Der Unfall geschah nach Polizei-Angaben gegen 2.30 Uhr hinter der Kreisgrenze. Noch vor den zuständigen Beamten aus Sachsen-Anhalt war eine Funkstreife der Wolfenbütteler Polizei vor Ort. Diese stellten die Alkohol- und Drogenbeeinflussung der 34-Jährigen fest und teilten ihr mit, dass ihr nun eine Blutprobe in einer Klinik abgenommen und ihr Führerschein beschlagnahmt werde.

„Sofort leistete die Frau Widerstand und trat unter anderem einer 23-jährigen Beamtin gegen das Schienbein und einem 25 Jahre altem Beamten gegen den Kopf“, heißt es im Polizei-Bericht. Auch nachdem die Frau ins Wolfenbütteler Klinikum gebracht werden konnte, trat sie gezielt um sich und beleidigte die Polizeikräfte durchgehend. Vier Beamte mussten die Frau mit Fixierungsmaterial des Krankenhauses bändigen. Später wurden mehrere Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Wolfenbüttel: Schlägerei zwischen vier Personen

Zudem hatte die Wolfenbütteler Polizei am Samstag mit zwei körperlichen Auseinandersetzungen zu tun. Gegen 16.30 Uhr geriet in der Langen Straße ein 24-Jähriger in einen Streit mit einem 33- und zwei 25-Jährigen. Die Auseinandersetzung eskalierte – erst Polizisten zweier Streifenwagen konnten die vier Kontrahenten trennen und die Lage beruhigen. Eine Person kam in das Wolfenbütteler Klinikum, die anderen erlitten teilweise Prellungen. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 19.20 Uhr kam es vor einem Restaurant in der Straße Am Buschkopf zum Streit: Ein 49-Jähriger schlug einem 46-Jährigen gegen den Hals. Die Polizei erteilte dem Aggressor einen Platzverweis und leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. „Eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung der eingesetzten Beamten erwartet ihn zusätzlich“, so die Polizei.

Einbruch in Firma in Kissenbrück

Zuletzt ermittelt die Polizei im Landkreis Wolfenbüttel noch zu einem Einbruchsdiebstahl in Kissenbrück. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 14.45 Uhr, und Sonntag, 0.56 Uhr, in eine Firma am Okerweg ein. Das Diebesgut kann die Polizei allerdings noch nicht benennen.

red

