Wolfenbüttel: Täter stehlen Wohnmobil im Wert von 60.000 Euro

In Wolfenbüttel haben Unbekannte am Mittwochabend ein geparktes Wohnmobil im Wert von etwa 60.000 Euro gestohlen. Die Täter nutzten laut Polizei-Angaben die Zeit zwischen 18.30 und 20.45 Uhr, um das in der Mozartstraße am Fahrbahnrand geparkte Gefährt zu entwenden.

Bislang hat die Polizei keine Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib des Wohnmobils. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05341) 18970 auf.

Wolfenbüttel: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Dürerstraße in Wolfenbüttel eingebrochen – und zwar in der Zeit zwischen 15 und 22 Uhr. Im Haus durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Ob sie etwas mitnahmen, ist bisher unklar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet. Hinweise: (05341) 18970.

red

