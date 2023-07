Wasserentnahme im Landkreis Wolfenbüttel wird eingeschränkt

Weil die Wasserstände in den Flüssen und Bächen im Landkreis Wolfenbüttel zu niedrig seien und um den Wasserhaushalt zu schonen, untersagt die Landkreisverwaltung in einer Allgemeinverfügung ab Freitag, 14. Juli, die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen mit technischen Hilfsmitteln wie etwa Pumpen. Dies, so schreibt der Landkreis in seiner Mitteilung an die Presse, gilt bis zum 30. September des Jahres und betrifft auch Wasserentnahmen, für die bereits eine gültige Erlaubnis vorliegt.

Erstmals untersagt ist auch die Bewässerung von öffentlichen und privaten Grün- und Gartenflächen, Ackerflächen sowie Sportanlagen (etwa Rasen- und Tennisplätze) aus Brunnen sowie mit Grundwasser. Das gilt in der Zeit von 11 bis 19 Uhr, wenn die Lufttemperatur 25 Grad übersteigt. Bereits in den Jahren 2019, 2020 und 2022 musste der Landkreis Wolfenbüttel die Wasserentnahme untersagen, um den Wasserhaushalt zu schützen.

Temperatur ist entscheidend

Garten, Bolzplatz oder Acker bewässern – das ist an Tagen mit Lufttemperaturen über 25 Grad weiterhin vor 11 Uhr und dann wieder nach 19 Uhr möglich. Damit soll verhindert werden, dass ein Großteil des Wassers sofort wieder verdunstet. Ob die zulässige Temperatur überschritten wird und damit ein Beregnungsverbot besteht, könne auf der für den Bereich Wolfenbüttel maßgeblichen Internetseite der Wetterstation am Braunschweiger Flughafen unter wetterstationen.meteomedia.de nachgelesen werden, schreibt der Landkreis.

Die Wasserentnahme ist auch für diejenigen verboten, die bereits eine Erlaubnis zur Wasserentnahme haben, betont der Landkreis. In begründeten Fällen können jedoch auf Antrag Ausnahmen zugelassen werden. Hierzu sollte Kontakt mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Wolfenbüttel unter m.berkhan@lk-wf.de, Telefon (05331) 84439, aufgenommen werden. Dies gelte insbesondere für Personen und Betriebe, deren wirtschaftliche Existenz von der Wasserentnahme abhängt.

Einhaltung wird überwacht

Die Messergebnisse des Gewässerkundlichen Landesdienstes (GLD) der letzten Trockenjahre zeigen dem Landkreis zufolge deutlich, dass sich die niedrigen Grundwasserstände nicht erholen konnten. Viele Sonnenstunden und hohe Lufttemperaturen hätten zu einer schnellen Verdunstung der Niederschläge geführt, so dass sich die Grundwasservorräte nicht hinreichend erneuert hätten.

Die Wasserstände der Flüsse und Bäche seien viel zu niedrig. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises sei daher gesetzlich verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen einzuleiten. Es bestehe die Gefahr, dass bei weiteren Wasserentnahmen der Naturhaushalt in den Gewässern nachhaltig gestört wird. Dies hätte gravierende Folgen für den Wasserhaushalt und die Gewässerökologie.

Der Landkreis Wolfenbüttel betont, dass er die Einhaltung des Entnahmeverbots überwacht. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit Bußgeldern geahndet werden.

